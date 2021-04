View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Makoke, igualita a Ivonne Reyes La ex de Kiko Matamoros acaba de confirmar, en el plató de ‘Viva la vida’ su ruptura con Javier Berrio, un joven capitán de barco al que conoció durante sus últimas vacaciones en Ibiza. Pero si algo destaca de su última publicación en Instagram es que de tanto filtro ha acabado pareciéndose a Ivonne Reyes. ¿No se os da un aire a la venezolana?

Instagram Stories Ana Soria y Enrique Ponce se convierten en ‘la Dama y el Vagabundo’ El torero y su joven novia han protagonizado un romántico vídeo en el que emulan la mítica escena en la que los dos cachorros de Disney acaban dándose un beso mientras succionan un espagueti. Eso sí, la pareja ha decidido cambiar la pasta por un regaliz de gominola. ¡Bon Appétit!

Instagram Stories Vicky Marín Berrocal copia a Sara Carbonero Vicky Martín Berrocal ha vuelto a tatuar su piel. La diseñadora, que vive con el empresario portugués Joao Viegas en Lisboa, ha decidido tatuarse en la mano la palabra ‘saudade’, cuyo significado vendría a ser algo así como ‘nostalgia’ o ‘añoranza’. Lo más destacado de todo es que no es la única celebrity que posee este tatuaje. Hace un par de años, Sara Carbonero, durante su estancia en la capital portuguesa junto a Iker Casillas, se tatuó este mismo tatuaje en el costado.

View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) Rosa Benito, deseosa de abrazos La ex de Amador Mohedano ha colgado en su cuenta de Instagram una fotografía en la que aparece abrazando a su nieto. Para el texto se ha decantado por compartir la letra de una conocida canción de Juan Gabriel, la cual podría interpretarse como un mensaje velado para su sobrina Rocío Carrasco… ¿Acaso no es importante aprovechar el tiempo para estar rodeado de los tuyos?

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) El fotógrafo de Tamara Falcó A la marquesa de Griñón le encanta presumir de novio. Desde que comenzara su romance con Íñigo Onieva, la hija de Isabel Preysler poco a poco ha ido introduciéndole de manera puntual en su cuenta de Instagram. Tanto es así, que ahora aparece hasta reflejado en los espejos…

