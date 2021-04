Instagram Stories Violeta asusta a Fabio tras despertar de la anestesia La exconcursante de ‘Supervivientes’ se ha sometido a una gastroscopia después de que en los últimos tiempos haya sufrido alguna que otra molestia por sus problemas de vesícula. Pese a que ella misma asegura que no es nada grave, tuvieron que ponerle anestesia general, algo que tenía muy preocupado a su novio, Fabio Colloricchio. Al despertar de la anestesia, con lágrimas en los ojos, Violeta ha aprovechado para dedicarle unas tiernas palabras a su chico: "Yo me quiero casar contigo, pasar mi vida contigo".

Instagram Stories Amor Romeira, la nueva mejor amiga de la sobrina de la reina Letizia La polémica sobrina de la reina Letizia, Carla Vigo, se ha mudado a Madrid para intentar lograr su sueño de ser actriz. Desde hace un par de semanas no deja de aparecer en los medios, sorprendiendo ahora con una inesperada amistad con Amor Romeira. La sobrina de la monarca y la ex gran hermana pasaron la tarde del jueves juntas, paseando por la capital mientras lidiaban con los periodistas.

Instagram Stories La sorpresa de cumpleaños de Natalia Sánchez a Marc Clotet El actor Marc Clotet acaba de cumplir 41 años y su pareja, la también actriz Natalia Sánchez, le ha querido sorprender con una tarde cargada de actividades, desde un masaje hasta un spa, pasando por una suculenta cena en un de los restaurantes más de moda de Barcelona. ¡Así da gusto cumplir años!

Instagram Stories Ona Carbonell desvela si le gustaría tener más hijos Compaginar ser madre con el mundo laboral puede ser muy complicado. Buena prueba de ello la expresa la nadadora a través de sus redes sociales, dejando constancia de que amamantar a un niño durante un año puede suponer casi el mismo número de horas que trabajar a jornada completa. Cabe recordar que Carbonell, la cual dio a luz a su hijo primogénito, de nombre Kai, en agosto de 2020, se encuentra ahora preparándose para los Juegos Olímpicos de este año. ¿Se le habrán quitado las ganas de seguir aumentando la familia?

View this post on Instagram A post shared by Penélope Cruz (@penelopecruzoficial) Penélope Cruz celebra su cumpleaños al lado de Pedro Almodóvar La internacional actriz acaba de cumplir 47 años, una fecha que ha coincidido con el rodaje de su nueva película junto a Pedro Almodóvar, ‘Madres paralelas’. Orgullosa de compartir un día tan especial junto al director, Penélope le ha enviado unas tiernas palabras a través de su cuenta de Instagram.

View this post on Instagram A post shared by Ana Boyer Preysler (@anaboyer) El abrazo más tierno de Ana Boyer y su hijo La hija de Isabel Preysler no ha podido sucumbir a los encantos de sentir el cariño de su hijo primogénito, Miguel, fruto de su relación con el tenista Fernando Verdasco. ¡Y es que hay abrazos que son difíciles de olvidar!

