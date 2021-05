Los colaboradores de 'Sálvame' se caracterizan e interpretan las canciones de Queen.

View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) 'Sálvame' se transforma en Freddie Mercury. Los colaboradores se disfrazan de Freddie Mercury y cantan sus canciones en un perfecto 'spanglish' para celebrar que este domingo se estrena en Telecinco la película homenaje al artista.

View this post on Instagram A post shared by LUIS ROLLÁN (@luisrollan) Luis Rollán presume de ciudad. El colaborador de 'Viva la vida' ha compartido una imagen para la envidia de todos. Y es que en Marbella, la ciudad en la que reside, ya ha podido darse el primer baño del año.

View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Edurne cuenta el motivo por el está más ausente. La cantante ha querido "justificar" su ausencia durante las últimas semanas en redes sociales, pero es que la joven está totalmente absorta en los cuidados de su pequeña Yanay. Eso sí, advierte que pronto vuelve con más fuerza.

View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) Risto Mejide presume de compañeras. El publicista ha compartido una imagen en la que aparece con sus compañeras de programa a horas de empezar una nueva gala. En la fotografía tanto Isabel Pantoja como Dana Paola aparecen muy sonrientes, demostrando que entre los tres existe una gran relación.

View this post on Instagram A post shared by Patricia (@patriciayurena) Patricia Yurena presume de embarazo. La joven ha compartido una imagen en la que posa mostrando su tripita de 25 semanas de embarazo.

