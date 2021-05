Mila Ximénez agradecida por todo el cariño en el día de su cumpleaños

View this post on Instagram A post shared by Mila Ximenez (@milaximenezoficial) Mila Ximénez presume de cariño. La colaboradora de televisión ha recibido muchos ramos de flores en el día de su 69 cumpleaños y ha querido agradecer todo el cariño, compartiendo parte de esos regalos. "No sabéis cómo agradezco todas las muestras de cariño que he recibido en un día tan especial como hoy. Os quiero".

View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) Laura Matamoros presume del nuevo integrante de su familia. La hija de Kiko Matamoros ha querido presumir del nuevo perrito que tiene que parece un auténtico osito.

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) La actitud con la que Sara afronta el fin de semana. La periodista ha compartido unas imágenes en la que la vemos en un tejado de la capital española en la que mira embelesada la ciudad que la acogió durante sus primeros años de estudiante. "Actitud para el fin de semana "Con altura", escribe Carbonero.

View this post on Instagram A post shared by Patricia (@patriciayurena) Patricia Yurena presume de embarazo. La que fuera Miss ha querido compartir una tierna imagen en la que aparece con su madre presumiendo de su estado de buena esperanza.

View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara) Sofía Vergara presume de tipazo. La actriz colombiana ha compartido una imagen suya de los años 90 en la que posa encima de un tacón gigante con un minúsculo bikini en color rojo.

