No se puede decir que Úrsula Corberó no sea una actriz camaleónica , y es que da igual lo que le eches: películas, series, comedias, dramas, acción... La catalana es una chica, como diría Paquita Salas, '360', y no lo decimos nosotros, sino los premios que ha ganado (un Iris en 2018 y un MIM en 2017 por 'La casa de papel'), pero también los que ha estado nominada aunque no se los haya llevado, que también es todo un reconocimiento.

2011 Agencias Nació en Barcelona en 1989 y a los 18 años debutó como actriz con un pequeño papel en la serie ‘El internado’. Pero cuando nos conquistó fue cuando se metió en la piel de Ruth Gómez en ‘Física o Química’. Tenía un rostro angelical, larga melena rubia y maneras de niña bien. Pero, poco a poco y con los años, se fue produciendo el cambio.

2012 Agencias Menos estilizada que ahora, Úrsula derrochaba juventud y naturalidad posando en un photocall sin maquillaje. Claro, tenía 23 añitos...

2015 Agencias Llega la sofisticación: pasa del rubio al castaño y su imagen y sus poses empiezan a endurecerse.

2016 Agencias Vuelve al flequillo, que suaviza sus facciones. Úrsula comienza a dar con un estilo personal y cuida mucho su figura.

2017 Agencias Ahora ya no nos sorprende, pero este atrevido flequillo, cortísimo, recto y poblado, tipo 'Amelie', no era común, y ella fue una de las primeras en lucirlo

2017, vuelta al rubio Agencias Pocos meses después de ese flequillo cortito, la actriz decidió darle un cambio radical a su imagen: pasó del moreno al rubio platino, y se hizo un corte 'pixie' que empezaba a despuntar gracias a otras famosas como Miley Cyrus. Úrsula se subió al carro... y salió ganando. Además, empezó a apostar por unaz cejas mucho más pobladas, y es que ella, además de poco pelito en esa zona, lo tenía muy claro.

2018 Agencias Los cambios de Úrsula, al contrario que los de otras famosas, tienen más que ver con el atrevimiento que con la estética. No tardó más que unos meses en volver a dejarse crecer el pelo y volver a su castaño querido.

2019 Agencias Cuando no apuesta por un peinado rompedor, Úrsula sorprende con complementos como este lazo, más grande que ella. Y, a veces, une las dos cosas. Este look capilar no fue de los más aclamados, pero sin duda ella lo defiende con mucha soltura, y parece que se ha aficionado la pelo cortito.

2019: la llegada del neo-punk Agencias En pleno auge de su papel de más éxito, en ‘La casa de papel’ (serie de la que ya se ha despedido), Úrsula lucía el cabello más corto que nunca y le gustaba peinarlo casi con cresta y con los laterales recogidos. Arriesgaba con un eyeliner en rojo, adelantándose a las tendencias, y se decoraba con perlas, una estética que recordaba a la Madonna de sus mejores tiempos.

