Blanca Suárez en... 2008 Agencias Blanca supo siempre que quería ser actriz. Y la gran oportunidad le vino con la serie ‘El internado’. De ser una más en el reparto, comenzó a ganar protagonismo episodio tras episodio. Por su espontaneidad y su belleza natural, estaba llamada a triunfar. Y lo ha conseguido. En estos años puede haber perdido frescura, pero ganado sofisticación.

Blanca Suárez en... 2009 Agencias A cara lavada, porque sus facciones, su piel y sus ojos lo aguantan, y con el pelo más corto que nunca, protagonizó una campaña de belleza.

Blanca Suárez en... 2012 Agencias La actriz conquistó al mundo con este look de recién levantada, poco maquillaje y cabello secado al viento, que combinaba con camisetas que parecían de pijama.

Blanca Suárez en... 2015 Agencias La protagonista de ‘Las chicas del cable’, incluso vestida de princesa, apuesta por el puntito ‘punk’ con un labial muy oscuro.

Blanca Suárez en... 2016 Agencias Blanca nunca ha ocultado que le vuelven loca los piercings y, aunque por poco tiempo, también se apuntó a la moda del septum (piercing en la nariz).

Blanca Suárez en... 2017 Agencias A las puertas de los 30, se le subió el tinte a la cabeza, se volvió rubia y comenzó la sofisticación. La actriz, cuando quiere, sabe dar lecciones de estilo.

Blanca Suárez en... 2018 Agencias El pelirrojo fue el paso siguiente al rubio y durante meses parecía otra con el cabello ‘ginger’ y gafas graduadas. ¿La reconocerías?

Blanca Suárez en... 2020 Agencias 'Sofisticación' es la palabra que define a Blanca en sus últimas apariciones públicas. Con la edad arriesga menos, pero a todo look le imprime su sello personal.

Blanca Suárez en... 2021 Guerlain Con 32 años cumplidos, el rostro de Blanca se lo rifan firmas de cosmética y moda internacionales. Sin dejar de experimentar con su look continuamente, ha logrado dar con un estilo propio elegante y refinado cuando se lo exige el trabajo y mucho más informal y hasta descuidado para su día a día con su chico, Javier Rey.

