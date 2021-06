Olvido Hormigos Captura TV La primerísima fue ella. La concejala del PSOE en Los Yébenes (Toledo) amortizó la fama del vídeo sexual que le costó el cargo en realities como 'Campamento de verano' y, sobre todo, un 'GH VIP' en el que coincidió con su archienemiga, Belén Esteban.

José Bono TVE Presidente de Castilla La Mancha, del Congreso, Ministro de Defensa y... ya se ha hecho sus cameos televisivos en 'MasterChef' y 'Dos parejas y un destino', ambos de TVE. ¿Se decidirá a dar el salto oficial a concursante? Debería, con una 'influencer' como su hija Amelia ya partiría con un buen apoyo en redes...

Sergio Ayala Captura TV Del PP también, concejal de Medina del Campo (Valladolid) éste, saltó de la política a los concursos, realities y al mundo del corazón. De 'MYHYV' a 'GH VIP', donde aterrizó en los brazos de una Ivonne Reyes con la que se paseó por platós y páginas de corazón. Mister Model Internacional 2019 se dejó ver luego en la explosiva compañía de Yola Berrocal...

Celia Villalobos Javier Herráez / TVE De las filas del PP en el Congreso a la mezcla perfecta de gastronomía/reality/corazón que es 'MasterChef Celebrity', donde, entre receta y receta, bromeaba con 'chorizos'. Y como es buena cocinera, si bien no ganó el talent culinario, sí que ha demostrado que lo de 'dar la vuelta a la tortilla' lo tiene dominado: tras pillarla en el Congreso jugando al Candy Crash con su móvil, ahora se reinventa una vez más ¡como gamer! Cuidado, Kiko Rivera, que va a por ti.

Esperanza Aguirre Cedida Nos tiene acostumbrados la ex presidenta de la Comunidad de Madrid a gestos más ácidos... Pero de dulce va en su nueva etapa, que sigue la estela televisiva culinaria de su ex compi de partido Villalobos. Habrá que ver si en 'Celebrity Bake Off España' de Prime Video logra que sus suflés se sujeten tanto como logra contener su gesto al verse junto a Esty (Soy una pringada) Quesada...

Carmen López y el Pequeño Nicolás Productora De lo más político ‘GH VIP’ en 2016: Ella, concejala en Castilleja de la Cuesta (Sevilla), expedientada por su partido, Ciudadanos; él, el joven afiliado del PP al que sus ‘chanchus’ le mantienen todavía de juicio en juicio...

Rafa Lomana, de la tele a la política Productora Es nuestro ‘viceverso’ porque lo hizo al revés: el deportista hermanísimo odiado de Carmen Lomana participó con Jesús Calleja en ‘Desafío extremo’ y en 2014 en ‘SV’, llegando a su final. Luego se alejó de los focos para ser fichado por Santiago Abascal para VOX: en 2019 entró al Congreso como diputado por Albacete.

