Laura Matamoros y su antojo más sano @_lmflores Instagram La influencer vive con intensidad su segunda gestación y comparte con sus seguidores cómo lo lleva. Gracias a sus Stories, hemos podido comprobar que Laura no se resiste a la fruta fresca, en especial el melón, con el que arrasa, o la sandía.

Adriana Abenia, deporte en la playa View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) La presentadora descansa en Cantabria con su marido y su hija y aprovecha las playas del Cantábrico para hacer deporte y lucir cuerpazo, con este conjunto que le queda como un guante.

Martina Klein, vacunada View this post on Instagram A post shared by Martina Klein (@martinakleinpro) La modelo ya ha recibido la primera dosis de Pfizer y está encantada. Se suma así a nuestros famosos que ya cuentan con vacuna contra el coronavirus.

Maxi Iglesias, ducha al aire libre View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) El actor contribuye a salvar el océano con duchas al aire libre y geles y champús sólidos. Gracias a su gesto, hemos podido comprobar por qué sigue siendo uno de los actores españoles más deseado.

Belén Cue presenta al nuevo miembro de su familia View this post on Instagram A post shared by Belén Cuesta (@belen_cue) La actriz aumenta la familia y lo hace con una perrita. La Petra es el nombre que ha recibido 'la más guapa de la casa' como Belén ha bautizado a su nueva mascota.

