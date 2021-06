Instagram Stories José Antonio León y Rocío Madrid continúan con su luna de miel de ensueño A pesar de que Sergi Ferré aireó que José Antonio León no levanta precisamente pasiones entre sus compañeros, siendo tildado por estos de estrellita, el reportero de ‘Sálvame’ hace oídos sordos a las críticas y continúa disfrutando al máximo de su luna de miel con Rocío Madrid. La pareja, que se dio el ‘sí, quiero’ el pasado 12 de junio en Sevilla, se encuentra visitando distintos puntos de la geografía mexicana, como son Ciudad de México o la Baja California.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de AITANA (@aitanax) Divertida noche de chicas Aitana ha revolucionada las redes sociales al compartir una fotografía junto a la actriz Esther Expósito, en lo que parece ser una divertida noche de chicas. Además, parece que las jóvenes coincidieron en su divertida velada con David Broncano. Cabe recordar que Expósito es compañera de reparto del novio de la cantante, Miguel Bernardeau, en ‘Élite’.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Marc Bartra (@marcbartra) Marc Bartra presenta a su nueva mascota El jugador de fútbol ha presentado en sociedad al nuevo miembro de su familia, una adorable perrita llamada Bali, la cual ya se ha convertido en el centro de atención de sus tres hijos, Max, Abril y Gala, fruto de su relación con la periodista Melissa Jiménez.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ISA✨ (@isapantojam) Isa Pantoja, adicta a la adrenalina La hermana de Kiko Rivera ha aprovechado la tarde del domingo para hacer algo diferente y montarse en un globo aerostático, lo cual le ha permitido ver Madrid desde las alturas. “Buscando aventuras”, comenta la colaboradora.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Duke and Duchess of Cambridge (@dukeandduchessofcambridge) El príncipe Guillermo y Kate Middleton felicitan el Día del Padre A diferencia de en nuestro país, el Día del Padre se celebra en muchos países el tercer domingo de junio. Por ello, ha sido ahora cuando la cuenta oficial de los duques de Cambridge ha colgado un vídeo en el que, además de felicitar a sus conciudadanos este día tan especial, se muestra un corcho con una serie de fotografías en las que aparecen, entre otros, sus respectivos progenitores, sus hijos y la reina Isabel II junto al recientemente fallecido duque de Edimburgo. Una de ellas, la que aparece Guillermo junto a sus hijos, nunca se había visto.

