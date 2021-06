MTMAD Una invitada muy especial. Estela Grande ha contado este episodio con su madre, con la que ha rescatado los álbum de fotos más íntimas de su infancia.

MTMAD La llegada de su hermano. Fue toda una revolución para Estela porque sentía muchos celos y no quería que nadie le quitase el protagonismo, por eso siempre se quería colar en las fotos de su hermano.

MTMAD En Calesa. Pidió a sus abuelos una calesa para su Comunión y la consiguió. Aunque ahora no le hace nada de gracia.

MTMAD Con su madre. La joven ha mostrado tener una relación muy buena con su madre, a la que adora y de la que se siente muy orgullosa.

MTMAD Su foto favorita. Sin duda, esta es la foto en la que Estela Grande cree que sale más guapa de su reportaje en este día tan especial.

MTMAD Como en una boda. La joven se reía al ver este posado como si de una boda se tratase.

MTMAD Su primer anuncio. Estela Grande ha mostrado las imágenes del primer anuncio que protagonizó y es que desde pequeña ya apuntaba maneras de artista y modelo.

