1 Aurah Ruíz Instagram Jesé enviaba un comunicado anunciando que tiene coronavirus y la que fuera su ex, Aurah Ruíz, se ha mostrado muy enfadada, ya que a ella no le había comentado nada y el hijo que tienen en común es de riesgo

2 Lola Índigo View this post on Instagram A post shared by la niña (@lolaindigo) Así era Lola Índigo de pequeñito. ¡Una monería! "Soy aquella niña de la escuela con @tinistoessel @belindapop esta noche en @elhormiguero adelanto del videoclip y alguna sorpresa", comentaba la artista en su Instagram. ¡No ha cambiado nada!

3 Gloria Camila Instagram La buena sintonía entre tía y sobrina sigue existiendo a pesar de todo. Gloria Camila le ha cogido prestado un vestido a Rocío Flores y por las redes muestran lo mucho que se quieren.

4 Rosa López View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante está deseando subirse a un escenario de nuevo y recuerda a sus fieles fans que el día 8 de Julio actuará en Orihuela (Alicante) y el 24 en Pedrola (Zaragoza).

5 Anita Matamoros Instagram Anita Matamoros está encantada con el nuevo miembro de la familia. La influencer se siente muy feliz de pasar tiempo con su sobrino y no duda en compartir la experiencias con sus seguidores.

6 Sophie Turner y Joe Jonas View this post on Instagram A post shared by J O E J O N A S (@joejonas) Sophie y Joe se casaron hace dos años y ahora han querido compartir varias fotografías del enlace. En ellas puede verse, por ejemplo, el lugar elegido: el Château de Tourreau, un epatante castillo restaurado del siglo XVIII en Sarrians, una localidad en el corazón de la Provenza francesa.

