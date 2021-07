1 Rosa Benito View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) "Alturas que no dan vértigo", escribía este jueves la colaboradora de 'Ya es mediodía' tras encontrarse con el jugador de baloncesto Pau Gasol. Iker Casillas parece ser muy amigo de la ex de Amador Mohedano, y ahora Pau. ¡A Rosa le gustan deportistas!

2 Paula Echevarría Instagram Paula Echevarría ha querido compartir emocionada que ya está vacunada. A diferencia de otros rostros conocidos, la actriz no se ha hecho la foto mientras le suministraban la dosis. Ha preferido hacerlo cuando ya tenía su certificado de vacunación.

3 Cristina Pedroche View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche ha querido celebrar la semana de Orgullo LGTBI de manera muy original. La presentador optaba por un maquillaje de lo más sorprendente y sin dejarse ningún color. ¿Pecas de colores? puede ser que se pongan de moda.

4 Rosalia View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) La cantante llamó mucho la atención por su bolso dorado decorado con un pene, y ahora lo ha vuelto hacer. Esta vez de manera más suave. Rosalía apuesta ahora por las cejas rubias, un contraste fuerte con su color de piel y pelo.

5 Marta Peñate y Tony Spina View this post on Instagram A post shared by Marta Peñate Amador (@martapenateamador) Parece que la relación entre Marta Peñate y Tony Spina va viento en popa a toda vela. La pareja llevan saliendo 6 meses de novios y son muchas las muestras de cariño por sus redes sociales. Así celebraran su sexto aniversario.

6 Yoli Claramonte Instagram Hay muchos instagrammers que tienden a utilizar las publicaciones de Yoli para hacer humor, pero otros han pasado los límites. "Hay una imagen mía en Twitter que está circulando de un texto que yo no he puesto", comentaba por stories. "Así que, por favor, dejad de creer ese tipo de cosas porque en realidad no merece la pena prestarle atención a esa gente que tiene mucho tiempo libre". "Más amor y menos odio en redes, por favor"

