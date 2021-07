Steisy, ¿a punto de la boda? View this post on Instagram A post shared by Patricia Steisy (@steisy_patricia) Pocas cosas nos hacen más ilusión que un bodorrio entre nuestros famosos, y Steisy y Pablo ¡podrían ser los siguientes! Al menos, eso dice ella, que atendió, junto a su churri, un enlace este pasado fin de semana: "Los próximos nosotros. Pablito, espabila, tío", le pide a su novio. ¡Qué ganas tenemos de que se regalen unos buenos pedruscos! Aunque eso sí, esperemos que la organización de su boda sea más tranquila, porque cuando lo intentaron por primera vez acabó en bronca...

Paula Echevarría se vuelca con el asesinato de Samuel View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La influencer ha querido usar su plataforma para denunciar públicamente el "asco" que le da el crimen de odio que le costó a vida a un joven de 24 años este pasado fin de semana en A Coruña mientras, según las amigas del asesinado, un grupo de jóvenes le apaleaban hasta la muerte al grito de "maricón" tras un supuesto malentendido por un móvil. Todo un detalle por parte de una grande de las redes sociales para dar voz a este tipo de actos deleznables. No ha sido la única: Fernando Tejero, Pepón Nieto o Nuria Gago también lo han condenado.

Máximo Huerta, torrado al sol View this post on Instagram A post shared by MÁXIMO HUERTA (@maximohuerta) El ex ministro está viviendo la vida al máximo, tal y como pone él mismo en su Instagram, y es que ha conseguido escaparse unos días a la playa para desconectar. ¡Qué suerte!

Maestro Joao, de aniversario View this post on Instagram A post shared by Maestro Joao (@maestro_joao) El adivino no esconde su amor, y precisamente estos días está de aniversario con su nuevo churri, Santiago Rubio. Ambos han pasado un fin de semana celebrando, además, el Orgullo LGTBI. ¡Dos celebraciones en una!

Kiko Rivera, adiós al COVID View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El DJ ya está en posición de poder despedirse del peligro de infectarse de coronavirus, y es que este lunes ha recibido su dosis correspondiente de la vacuna. ¡Todo sea por la vuelta a la normalidad! Eso sí, tocaba bromear también con el momento sobre los rumores infundados de que inyectan un microchip: "Con el 5G activo", escribía. ¡Mejor tomárselo con humor...!

Heidi Klum, espectacular a los... View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) ¡... 48 años! La modelo los cumplió hace sólo un mes, y sigue estando como si tuviera 30. ¿Qué tipo de pacto ha hecho con el diablo? ¡Queremos el mismo!

Iván González se pone 'hot' View this post on Instagram A post shared by IVÁN GONZÁLEZ (@ivangoonzalez_) Lleva el veranito con su correspondiente calor y con él las ganas de quitarse la camiseta. El ex superviviente Iván González es todo un experto en eso de enseñar carne, aunque a él no le hace falta el calor: lo hace todo el año. ¡Y nosotr@s agradecid@s de alegrarnos la vista, oye!

Miguel Bernardeau cambia a Aitana por... View this post on Instagram A post shared by Miguel Bernardeau (@miguel_bernardeau) Dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y está claro que Miguel tiene más mimos para su perra Sopa que para su churri, la cantante Aitana. Nos preguntamos si se pondrá celosona o es que Aitana es igual que él... ¡Esto sí que es un triángulo amoroso en toda regla!

