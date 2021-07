Adriana Abenia a quién madruga... View this post on Instagram A post shared by Adriana Abenia (@adrianaabenia) La presentadora ha querido compartir con sus más de 302.000 seguidores la cara que se le ha quedado después de levantarse a las 6 de la mañana. ¿Pues ni tan mal no? Ya nos gustaría a muchos tener su aspecto con semejante madrugón.

Esmeralda Moya disfruta del verano View this post on Instagram A post shared by E S M E R A L D A M O Y A (@emeraldmoya) La actriz presume de su estación favorita y comparte sus mejores posados en ropa de baño. Se le nota que el verano le sienta fenomenal.

Violeta y Fabio, de celebración a pesar del disgusto View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) A pesar de que España no pudo llegar a la final de la Eurocopa, Violeta comparte otro motivo de alegría: mañana sale el nuevo tema de su chico, 'Diablita Remix'. ¡Todos a bailar!

Anna F. Padilla cuelga el cartel de 'No molestar' View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) En horizontal, a la sombra y en una gran tumbona. ¿Hay mejor manera de disfrutar de un merecido descanso? Parece que no y sino que se lo digan a la hija de Paz Padilla. ¡Puro relax!

Amelia Bono, agradecida View this post on Instagram A post shared by Amelia Bono (@ameliabono) La hija de José Bono celebró ayer su 40 cumpleaños, el primero desde que anunció su separación de Manuel Martos. Junto a él y sus hijos lo celebró y ha querido dar las gracias por las felicitaciones recibidas. ¡Que cumplas muchos más!

David Bisbal y su afición favorita View this post on Instagram A post shared by Davidbisbal (@davidbisbal) El almeriense disfrutó de un día de submarinismo en las aguas de su tierra y no podía ocultar su felicidad. "Y después de estar a 2168 m de altitud, un buceo en las aguas cristalinas del parque natural de cabo de Gata Níjar #cabodegataníjar a menos 15 metros, es el premio a todo el esfuerzo!!! Tendré que subir también algún vídeo!!!", escribió.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io