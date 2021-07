Angelina Jolie en... 1991 Agencias Con 16 era como un bombón de licor: dulce por fuera y explosiva por dentro. No soportaba que nadie la tocara, tuvo un amago de suicidio con barbitúricos y, decidida a acabar con todo, fue a más: “Hubo un momento en que iba a contratar a alguien para que me matara”, confesó. El propio sicario le quitó la idea.

Angelina Jolie en... 1998 Agencias Con 23 años, el pelo casi negro, corto y sin forma, llevaba un año sin Jonny Lee Miller, que le había ayudado a salir de las drogas tras probar todas las que existían, según ella misma confesó. Fue el momento de vivir su primera relación homosexual, fue con la actriz y modelo Jenny Shimizu. Fue entonces cuando confesó su bisexualidad.

Angelina Jolie en... 1999 Agencias Estrenó ‘Inocencia interrumpida’ y Hollywood se volcó con ella. Con el pelo aún corto y un híbrido de tinte entre rubio y pelirrojo, ya lucía su tatuaje más emblemático: “Lo que me alimenta me destruye”. Y tenía cicatrices de la época en la que se autolesionaba con cuchillos. Tenía 24 años.

Angelina Jolie en... 2000 Agencias Con el comienzo de siglo, adoptó un look de Morticia Adams, ganó un Óscar y un nuevo marido, Billy Bob Thornton. Se casaron en Las Vegas y, en vez de anillos, se intercambiaron colgantes con viales con la sangre del otro. Por el primer aniversario, se regalaron dos nichos juntos, adoptaron una rata y ella se tatuó el nombre de él en la ingle. Craso error...

Angelina Jolie en... 2003 Agencias La vida de Jolie dio un giro radical en 2002 cuando adoptó a un niño camboyano, Maddox. El papel de madre se le subió a la cabeza, olvidó la est tica punk, se dejó crecer el pelo, comenzó a vestir cuello vuelto y se compró los pendientes mas clásicos que encontró.

Angelina Jolie en... 2007 Agencias Satisfecha tras haberle ‘robado’ el marido a Jennifer Aniston, Angelina resplandecía en brazos de Brad Pitt. Su estética mejor y hasta dulcificó la mirada y la expresión. Brad sacó lo mejor de ella. La pareja tuvo su primera hija biológica, Shiloh Nouvel Jolie-Pitt.

Angelina Jolie en... 2011 Agencias Era su época más esplendorosa y deslumbraba en cada photocall al que asistía. Siempre acertaba con su look, sin perder esa mirada enigmática que la caracteriza y que acentuaba cuando se recogía con estilo el cabello. Se la veía feliz y orgullosa de su familia.

Angelina Jolie en... 2019 Agencias Bien, lo que se dice bien, no parece que le sentara a Jolie su divorcio de Brad, que tuvo lugar en 2016. En sus últimas apariciones antes de la pandemia sorprendió su extrema delgadez, una arrugas más marcadas y los ojos tristes, con las cuencas hundidas. Ahora, sin embargo, lleva la voz cantante y es otra: ha vuelto a sonreír después de conseguir que un juez le dé la custodia de sus hijos, porque aunque él alega que sólo quiere lo mejor para ellos, ella ha conseguido pruebas que demuestran lo contrario...

