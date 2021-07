1 Laura Matamoros Instagram La influencer está que no le cabe tanta felicidad en el pecho, pero el que más contento está de la familia es el pequeño Mati. Mediante stories, Laura enseñaba como el nieto de Kiko Matamoros elige un peluche para regalar a su nuevo hermanito.

2 Diego Matamoros View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Ya está aquí julio y parece que viene con fuerza. "El que te roba el cora", escribe con un tono jocoso Diego en su Instagram mostrando tipazo.

3 Álex Bueno View this post on Instagram A post shared by Alex Bueno (@alexbueno22) Parece que muchos famosos están disfrutando de sus vacaciones. El que fuera concursante de 'La isla de las tentaciones' se ha ido a Cadiz para disfrutar de sus playas y así presumir de músculo.

4 Amor romeira View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) La ex gran hermana se ha hecho toda una estrella de la canción. Esta noche estará disponible su nuevo single y lo curioso de su videoclic, es que la sobrina de la reina Letizia participa.

5 Suso Álvarez View this post on Instagram A post shared by Suso Álvarez Perera (@oficialsusogh16) Suso ha disfrutado de unos días de relax en Ibiza con su pareja actual, Amanda. Hacía tiempo que no veíamos a Suso tan feliz con alguien así que esto puede sonar a campanas de boda.

6 Rafa Mora y Macarena Millán Instagram Rafa Mora y Macarena Millán han pasado el día entre animalitos. La más atrevida ha sido Macarena, que no le ha temblado el pulso a la hora de coger una serpiente. A Rafa se le podía escuchar "no me lo acerques. No sé quien tiene más peligro".

7 Sandra Barneda Instagram Mientras está con las grabaciones de 'La isla de las tentaciones', la presentadora aprovecha sus descanso para curiosear en Instagram. Ha descubierto el mundo de los filtros y es muy entretenido.

8 Cristina Pedroche Instagram Cristina Pedroche ya respira tranquila. La presentadora y colaboradora de televisión ha conseguido ya vacunarse con la primera dosis y no dudaba en mostrar el momento.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io