Laura Matamoros se convierte en el mejor apoyo de su hermano Instagram Laura Matamoros ha querido dedicarle a su hermano unas bonitas palabras para felicitarle por su cumpleaños. Un mensaje que a él le ha encantado, ya que está viviendo un duro momento tras romper con Carla Barber.

Así recibe Nagore Robles a Sandra Barneda View this post on Instagram A post shared by nagore_robles (@nagore_robles) La colaboradora ha explicado que estaba muy nerviosa por la llegada de "su chica". A pesar de que en un primer momento ha bromeado con que fuese su perrita, finalmente hemos podido ver cómo Sandra y ella se han vuelto a ver tras una larga temporada separadas.

Laura Escanes elude la censura de Tik Tok View this post on Instagram A post shared by Laura Escanes (@lauraescanes) La mujer de Risto Mejide parece haber tenido problemas para subir un vídeo de ella bailando en Tik Tok. Sin embargo, esto no ha impedido que ella haya terminado mostrándoselo a sus seguidores, aunque ha tenido que ser a través de Instagram

Elsa Pataky y Chris Hemsworth muestran lo que tiene que hacer por su hija View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) La pareja ha compartido un divertido vídeo mostrando cómo trenzan la crin del pony de su hija para que pueda competir. Una instantánea que ha conquistado a sus seguidores.

Paula Echevarría y su curiosa merienda View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz está muy feliz después de haber dado a luz a su hijo Miguel Jr. Tanto es así que no deja de compartir tiernos momentos junto a él, donde muestra cómo está pensando en "merendarse" sus pequeños piececitos.

