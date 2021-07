Jorge Javier se prepara para su 'gran noche'

View this post on Instagram A post shared by Jorge Javier Vázquez (@jorgejaviervazquez) Jorge Javier, listo para su gran noche. El presentador no estará presente esta noche en la gran final de 'Supervivientes' pero por un gran motivo, el estreno de su obra 'Desmontando a Séneca' en su tierra natal.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) ¿Tamara o Isabel? La marquesa de Griñón ha compartido un selfie en redes sociales que nos ha dejado sin palabras gracias a su gran parecido a su madre, Isabel Preysler. Frente al espejo y poniendo morritos, Tamara Falcó presume de belleza.

View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La merecidas vacaciones de Emma García. La presentadora de 'Viva la vida' se encuentra disfrutando de unas vacaciones en un destino desconocido desde donde nos anima a darnos un chapuzón.

View this post on Instagram A post shared by Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset) ¡Por fin! Después de un año de espera, la familia real sueca ha posado desde la isla de Öland, donde tienen su residencia de verano desde hace más de un siglo. Una imagen que ha hecho muy feliz a todos sus miembros, que esperaban este momento con ansias.

View this post on Instagram A post shared by LUIS ROLLÁN (@luisrollan) Luis Rollán, presume de vacaciones con Suso. El colaborador de 'Viva la vida' ha compartido una imagen de lo más estival con su compañero de trabajo y la novia de éste.

