La semana de los famosos

View this post on Instagram A post shared by ASRAF BENO 🇲🇦🇪🇸 اشرف (@asraf_beno) Isa y Asraf, de relax en Cádiz La parejita formada por la hija de Isabel Pantoja y su novio está disfrutando de unos días de descanso en Caños de Meca (Cádiz). A bordo de una tabla de paddle surf, en la que aparecen la mar de sonrientes, el modelo ha querido dedicarle unas tiernas palabras a su chica: “Que la casualidad nos dure para siempre. ¡A disfrutar de los últimos días de verano!

View this post on Instagram A post shared by Lolita Gonzalez Flores (@lolitafoficial) Lolita, la mejor maestra musical de su nieto La cantante y actriz está como loca de contenta desde que naciera su primer nieto, el pequeño Noah. A la hija de Lola Flores se le cae la baba y buena muestra de ello es la imagen que ha compartido junto al niño tocando el tambor, algo que le ha recordado a la habilidad que tenía su padre, el Pescadilla, para los instrumentos musicales. ¿Nos encontramos ante el próximo artista del mítico clan?

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Adrian Lastra (@adrian_lastra) Adrián Lastra mueve las caderas al ritmo de Omar Montes y Fabio Colloricchio El actor ha compartido un vídeo bailando junto a su chica en una idílica playa de República Dominicana. Mientras mueven la cadera a la perfección (se notan las habilidades para la danza de la parejita) se escucha el tema ‘Diablita Remix’, interpretado por Fabio Colloricchio, Omar Montes y Lennis Rodríguez.

View this post on Instagram A post shared by Ester 🌙 (@ester_exposito) Ester Expósito promete revolucionar Venecia La actriz de ‘Élite’ acaba de llegar al Festival de Cine de Venecia dispuesta a pisar con fuerza la alfombra roja. En su cuenta de Instagram, Expósito se ha marcado un sensual posado al mismo tiempo que saluda a sus seguidores luciendo el primer modelito con el que ha posado para la prensa: un original conjunto de Versace combinado con diademas elásticas, joyas de Bvlgari y unas llamativas ‘chunky boots’.

View this post on Instagram A post shared by Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) El pequeño Cayetano, el mayor admirador de su bisabuelo Antonio Ordóñez Pese a que Cayetano Rivera no ha podido participar en la corrida Goyesca de este año debido a que todavía no se ha recuperado del todo de la cogida que sufrió a mediados de agosto, el torero y su familia no han querido perderse este día tan especial. Y es que la presente edición del espectáculo taurino rinde homenaje a los 70 años de la alternativa de su abuelo, Antonio Ordóñez. Junto a una fotografía en la que aparece el pequeño Cayetano de espaldas contemplando una figura de su bisabuelo, Eva González, pareja del diestro, ha compartido estas palabras: “En homenaje a tu bisabuelo, a tus raíces… disfruta el día mi amor”.

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) Paula Echevarría vuelve a la carga La actriz se ha mostrado loca de contenta por su ansiada ‘vuelta al cole’. Con esta divertida imagen, Echevarría anuncia que vuelve a la carga para alegría de sus fieles seguidores. ¿Con qué nos sorprenderá ahora la asturiana?

View this post on Instagram A post shared by ESTELA GRANDE (@estelagrande) El antes y el después capilar de Estela Grande La modelo da la bienvenida al nuevo ‘curso’ pasando por peluquería y poniéndose en manos del prestigioso estilista Manuel Zamorano. La ex de Diego Matamoros ha colgado un vídeo en el que se muestra el antes y el después al mismo tiempo que habla de nuevos proyectos… ¿Con qué nos sorprenderá?

View this post on Instagram A post shared by Sara Carbonero (@saracarbonero) Sara Carbonero ¿le manda un mensaje velado a Kiki Morente? Fiel a sus profundas reflexiones con las que deleita a sus seguidores en su cuenta de Instagram, Sara Carbonero ha vuelta a compartir una de las cosas que lee y le gustan. Es llamativo que, justo cuando cogen fuerza las informaciones que confirman su relación con el cantante Kiki Morente, la periodista se decante por un fragmento que habla de la importancia de la música y el amor. “La música y el amor son los únicos elementos que pueden curar cualquier herida”, remarca.

View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Kim Kardashian, la nueva Trinity Después de que Kanye West haya insinuado en su última canción que le fue infiel a Kim Kardashian, la ‘socialité’ ha hecho oídos sordos y se ha marcado una divertida sesión de fotos junto a su hijo Saint. Ambos aparecen enfundados en unos trajes de estilo cyberpunk, los cuales bien podrían estar sacados de la película ‘Matrix’.

View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) Emma García, feliz por volver a ‘Viva la vida’ Tras la despedida de Toñi Moreno, Emma García volverá a coger las riendas de ‘Viva la vida’ después de disfrutar de sus merecidas vacaciones estivales. La presentadora se ha mostrado así de feliz por poder reencontrarse con su público, emplazándoles a que la acompañen en su regreso al trabajo.

Hugh Jackman y su fotografía de hace 20 años View this post on Instagram A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) El actor ha sorprendido a sus seguidores compartiendo una fotografía en la que aparece con 20 años menos. Lo cierto es que sigue estando tan guapo como siempre.

David Beckham recuerda sus años jugando en la selección View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham) Para el futbolista el tiempo que estuvo formando parte de la selección de Inglaterra ha sido muy especial. Unos instantes que ha recordado con un emotivo vídeo.

Amor Romeira y su casi desnudo en redes Instagram La 'influencer' ha dado los buenos días a sus seguidores posando prácticamente sin nada de ropa. Una instantánea que no ha dudado en subir a sus 'stories' para presumir de cuerpazo.

Emma García y su bonito mensaje a Paz Padilla View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora ha quedado encantada al ver el estreno de la obra de teatro de la humorista y no ha dudado en dedicarle un emotivo mensaje a través de sus redes sociales.

Kiko Rivera muestra su apoyo a su primo Instagram Canales está a punto de comenzar una nueva aventura televisiva en el reality de 'Mediaset' llamado 'Secret Story'. Un nuevo proyecto que cuenta con el apoyo de Kiko Rivera, que no ha querido perder la oportunidad de desearle mucha suerte.

Oriana Marzoli y sus puntería View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) La 'influencer' ha reconocido que le ha costado mucho ver la diana. Pese a todo, le ha encantado poder tirar al blanco y disfrutar de esta nueva experiencia para ella.

Melyssa Pinto presume de cuerpazo en bikini View this post on Instagram A post shared by Melyssa Pinto (@melyssapiinto) La ex superviviente ha compartido con sus seguidores cómo ha sido su último baño del año en el mar. Una instantánea en la que ha presumido de cuerpazo.

Gisela celebra su vuelta al trabajo View this post on Instagram A post shared by Gisela (@giselaoficial) La cantante se ha despedido de sus vacaciones feliz al pensar en todo el trabajo que tiene por delante y con muchas ganas de volver a los escenarios.

Así da la bienvenida Cristina Pedroche a septiembre View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora de 'Zapeando' ha rescatado una fotografía de sus vacaciones para dar la bienvenida al nuevo mes de la mejor forma posible y con las pilas cargadas.

Yoli Claramonte cumple 29 años View this post on Instagram A post shared by Y♡landa (@loveyolii_) La ex gran hermana, que ha sido madre recientemente, está viviendo su año más especial junto a su pareja. Ahora, ha celebrado junto a su familia su cumpleaños de una forma muy especial.

Violeta Mangriñán, vientre perfecto View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) A la ex tronista le ha costado mucho estar a gusto con su cuerpo, y tras varios trastornos alimenticios contra los que sigue en terapia, por fin se ve capaz de mostrar su cuerpo tal cual es, y nada menos que en un bikinazo de leopardo. Además, con un gran consejo para sus seguidores: "Stay hydrated" ("Manteneos hidratados"), escribe junto a un frío vaso de agua sobre su tripa, y es que aunque el verano esté dando sus últimos coletazos, aún hace mucho calor...

Alaska nos deja anonadados con sus filtros View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) La cantante de 'Funcionaria asesina' se ha convertido en una Barbie, pero no por obra y gracia de un cirujano, sino de los filtros de Instagram, a los que se ha declarado fan y adicta. Al menos, ha publicado el antes y el después. ¡Menudo cambio!

Melyssa apura el verano en Positano View this post on Instagram A post shared by Melyssa Pinto (@melyssapiinto) La ex de Tom Brusse no puede quejarse de su vida desde que saliera de 'La isla de las tentaciones': sí, lo pasó muy mal, pero la vida se lo ha devuelto con creces, porque ahora se puede permitir vacaciones en lugares tan exclusivos como Positano (donde veranean famosos de la talla de Jennifer Lopez o Kylie Jenner). ¡Qué envidia!

Íker Casillas vuelve a la rutina View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Para el ex futbolista se han acabado las vacaciones definitivamente, y desde su pueblo ha querido enviar un mensaje a sus seguidores tras un verano nada normal, aunque sin duda mucho mejor que el del 2020. "Vuelta a la rutina, iba a tocar volver. No te libras ni con alas", bromea Casillas. ¡Toca empezar ahora en el nuevo curso!

Kiko Rivera ¡regresa a los escenarios! View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Con el fin de la pandemia a la vuelta de la esquina, Kiko Rivera ha dado un notición: después de un año y medio (que se dice pronto) sin dar un concierto (y sin cobrar un euro, claro), ha lanzado un vídeo por sorpresa anunciando que su regreso a montar las fiestas y conciertos que hacía antes está a la vuelta de la esquina. ¡Qué ganas!

