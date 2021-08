Violeta Mangriñán, vientre perfecto View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) A la ex tronista le ha costado mucho estar a gusto con su cuerpo, y tras varios trastornos alimenticios contra los que sigue en terapia, por fin se ve capaz de mostrar su cuerpo tal cual es, y nada menos que en un bikinazo de leopardo. Además, con un gran consejo para sus seguidores: "Stay hydrated" ("Manteneos hidratados"), escribe junto a un frío vaso de agua sobre su tripa, y es que aunque el verano esté dando sus últimos coletazos, aún hace mucho calor...

Alaska nos deja anonadados con sus filtros View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) La cantante de 'Funcionaria asesina' se ha convertido en una Barbie, pero no por obra y gracia de un cirujano, sino de los filtros de Instagram, a los que se ha declarado fan y adicta. Al menos, ha publicado el antes y el después. ¡Menudo cambio!

Melyssa apura el verano en Positano View this post on Instagram A post shared by Melyssa Pinto (@melyssapiinto) La ex de Tom Brusse no puede quejarse de su vida desde que saliera de 'La isla de las tentaciones': sí, lo pasó muy mal, pero la vida se lo ha devuelto con creces, porque ahora se puede permitir vacaciones en lugares tan exclusivos como Positano (donde veranean famosos de la talla de Jennifer Lopez o Kylie Jenner). ¡Qué envidia!

Íker Casillas vuelve a la rutina View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) Para el ex futbolista se han acabado las vacaciones definitivamente, y desde su pueblo ha querido enviar un mensaje a sus seguidores tras un verano nada normal, aunque sin duda mucho mejor que el del 2020. "Vuelta a la rutina, iba a tocar volver. No te libras ni con alas", bromea Casillas. ¡Toca empezar ahora en el nuevo curso!

Kiko Rivera ¡regresa a los escenarios! View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) Con el fin de la pandemia a la vuelta de la esquina, Kiko Rivera ha dado un notición: después de un año y medio (que se dice pronto) sin dar un concierto (y sin cobrar un euro, claro), ha lanzado un vídeo por sorpresa anunciando que su regreso a montar las fiestas y conciertos que hacía antes está a la vuelta de la esquina. ¡Qué ganas!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io