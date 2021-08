View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) Alba Díaz se pone sexy para despedir el verano La joven dice adiós a sus vacaciones en Estoril, Portugal, con este posadito de lo más fresco junto a una lujosa piscina. Pero además de darnos envidia con ese "último baño del verano", Alba nos da envidia con ese cuerpazo que se gasta y al que le sienta de lujo el bikini.

View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) Sofía Suescun amplía la familia La colaboradora e influencer está de lo más emocionada porque su perrita Thila, a la que adoptó, va a tener cachorritos. Sofía está tan emocionada que ha querido compartir con sus seguidores el momento de la ecografía perruna.

Instagram Pilar Rubio Pilar Rubio y su 'manada' La colaboradora presume de su familia numerosa con esta divertida foto en la que aparece posando con sus cuatro hijos: Sergio Jr. Marco, Alejandro y Adriano. Pero no están solos, porque también aparecen cinco de los siete perros con los que comparten hogar. Una original instantánea en la que Pilar Rubio echaba de menos a Sergio Ramos. El futbolista que juega ahora en el Paris Saint Germain respondía a la foto con un "Os quiero con locura. #MiManada"

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Cristina Pedroche se come a besos a su chico Cristina Pedroche y David Muñoz están 'in love' total. La colaboradora se ha puesto de lo más romántica colgando una foto en blanco y negro donde se besa con el chef. "Creciendo, aprendiendo, madurando… pero siempre juntos❤️", escribe la joven junto a la imagen a la que él respondía con un categórico "muero de amor".

View this post on Instagram A post shared by Ó S C A R C A S A S (@oscar_casas_) Óscar Casas de vacaciones con su hermana Los hermanitos de Mario Casas se lo están pasando pirata durante su viaje a República Dominicana. Si Sheila compartía en su perfil idílicas fotos en las playas de Punta Cana, Óscar ha mostrado otras de lo más divertidas con su hermana en plena calle.



