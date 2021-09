Gtres Las miradas y gestos de la pareja subieron la temperatura ambiente, ya de por sí caldeada. Parece que el tiempo que estuvieron distanciados, con infidelidad del futbolista incluida, les ha hecho reencontrarse con más ganas.

Gtres Aurah, con un mini bikini de estampado animal print, y Jesé, han dado rienda suelta a la pasión. No existía nadie más en el mundo

Gtres La pareja ha combinado divertidos chapuzones en el mar, confidencias al oído, besos y abrazos. Saltaban chispas de la atracción que hay entre ellos.

Gtres A juzgar por estas imágenes, olvidadas parecen las múltiples peleas y rupturas que han salpicado su relación desde que se enamoraron hace cinco años, fruto de la cual tienen un hijo, Nyan, que acaba de cumplir cuatro años.

Gtres Y olvidada parece estar, de momento, la última deslealtad del futbolista de Las Palmas con Rocío Amar, una ex concursante de ‘MHYV’, que podría estar embarazada del jugador.

Gtres Y es que la vida de Jesé da para un argumento de telenovela. Porque de confirmarse el embarazo de Rocío, sería su sexto hijo. Tiene dos con su primera novia, Melody Santana; uno con Aurah, y otros dos más pequeños con la modelo Janira Barm.

Gtres Pero por ahora a Aurah solo le importa el presente y disfrutar a tope de su nueva etapa con Jesé.

