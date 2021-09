Hugh Jackman llora la muerte de su padre View this post on Instagram A post shared by Hugh Jackman (@thehughjackman) El actor ha utilizado sus redes sociales para confirmar una triste noticia: el fallecimiento de su progenitor al que estaba muy unido. Su muerte coincidió con la celebración del Día del Padre en Australia, su tierra natal. Mucho ánimo a la familia del actor. Descanse en paz.

Melodie no tiene tiempo para dramas View this post on Instagram A post shared by MELODIE PEÑALVER (@melodiepe) Tras confirmar su ruptura con Beltrán al que conoció en 'LIDLT', Melodie presume de cuerpo y de conjunto, dispuesta a retomar las riendas de su vida. ¡Bravo!

Victoria Beckham presume de su faceta de fotógrafa View this post on Instagram A post shared by Victoria Beckham (@victoriabeckham) La diseñadora quiso alegrar a sus más de 29 millones de seguidores con las vistas que tenía en la piscina: su marido, David Beckham, dándose un chapuzón con el bañador caído y presumiendo de retaguardia. ¡Tú sí que sabes Victoria!

Violeta Mangriñán y su nueva foto favorita View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La ex concursante de 'Supervivientes' tiene nueva foto favorita y no podía ser con otra que con Canela, la perrita que les ha robado el corazón a ella y a su chico, Fabio. ¡Pura ternura!

Georgina Rodríguez, de reality View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) La novia de Cristiano Ronaldo, que acaba de mudarse a Inglaterra con su familia tras el fichaje del futbolista por el Manchester United, está de celebración. La modelo ya ha compartido el cartel de su reality para Netflix 'Soy Georgina' que se estrenará en los próximos días. ¡Ganas de verlo!

Sergio Ramos, reencuentro en familia @sergioramos Instagram El futbolista vivió un emocionante día de sol y piscina con su mujer, Pilar Rubio, y sus cuatro hijos. El jugador del PSG eligió el mismo bañador amarillo que lucían sus retoños.

