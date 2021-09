Marta López, de fiesta con Olga, Alejandro y Agustín View this post on Instagram A post shared by Marta López (@martalopeztv) La colaboradora de 'Ya es mediodía' se ha reencontrado con algunos de sus mejores amigos de 'Supervivientes'. Con esta imagen, Marta demuestra que sigue muy cercana a Olga Moreno y Alejandro Albalá, sus grandes apoyos en Honduras, y a Agustín Bravo, que ha defendido a la mujer de Antonio David desde su salida del reality.

Chenoa ¿frío o calor? View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante retoma su clásica foto en el espejo en la que presume de look y de abdomen plano. ¿Te gusta su look en blanco y negro?

Lilly Collins muestra fotos de su boda View this post on Instagram A post shared by Lily Collins (@lilyjcollins) La protagonista de la serie 'Emily in Paris' contrajo matrimonio el pasado 4 de septiembre con su novio, el director Charlie McDowell, y ha compartido las bonitas imágenes en sus redes sociales.

Jesús Vázquez abre el baúl de los recuerdos View this post on Instagram A post shared by Jesús Vázquez (@jvazquezoficial) El presentador se ha hecho un TBT y ha compartido cómo fue su primer verano junto a Roberto, su marido, con el que lleva más de 20 años de amor. ¡Parece que el tiempo no pasa por ellos

Can Yaman sube la temperatura View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canyaman) ¿Confirmamos que el actor turco nos sigue dejando sin palabras? Confirmamos y sino solo hace falta ver la nueva imagen que ha compartido en sus redes sociales y que pertenece a la campaña de un nuevo perfume. ¡Mamma mía!

