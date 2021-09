Su entrada fue triunfal: su cara de 'no sé quién es nadie' la delató, y además tuvo que fingir que no sabía nada de español, aunque la chica lo domina bastante bien. Eso sí, lo que no entendían 'ni papa' eran los Gemeliers, que tuvieron que hacerle la traducción simultánea al resto de sus compañeros... y no dieron ni una. La joven promete , aunque indagando un poquito no ha sido difícil desvelar cuál es el gran secreto que debe aguantar sin revelar hasta el final... ¡Ups! Te lo contamos TODO

Entrada triunfal Mediaset Emmy ha llegado a España dispuesta a dar que hablar, y con su presentación lo dijo todo: "Me gusta ser una Barbie", dijo antes de añadir: "Tengo que demostrar lo lista que soy: es mejor que no te metas conmigo". "Soy caprichosa. Soy una de las más guapas. Mis amigas suelen ser feas. Las chicas también me gustan, pero no puedo tener una relación con una chica operada y que sea arrogante. Solo yo puedo serlo", afirmó. Menuda joyita...

Muy joven View this post on Instagram A post shared by Emmy Russ (@emmyruss) Emmy tiene 22 años y viene desde Alemania, pero allí ya es toda una estrella de la tele. ¿Podría ser la Sofía Suescun alemana? Aún falta para saberlo, peor desde luego por edad y por personalidad arrolladora, perfectamente se podría hacer la comparación. Sólo falta saber cómo se defiende cuando hay un follón...

Influencer View this post on Instagram A post shared by Emmy Russ (@emmyruss) Además de estrella dela tele, tiene más de 190.000 seguidores en Instagram, una cifra que seguramente suba en cuanto empiece a caer en gracia a la audiencia española, y seguro que lo hará, porque es un lobo con piel de corderito... ¡acordaos de lo que os decimos!

Mucho glamour View this post on Instagram A post shared by Emmy Russ (@emmyruss) Se ha autodefinido como una Barbie, y eso significa mucho glamour: en su Instagram no faltan los taconazos (ojo a estos, tipo Lady Gaga), los brillos, las joyas y el color rosa, pero tampoco se priva de cochazos de alta gama y motos. Está claro que aunque vaya de chica pija, también le gusta la velocidad.

Que no falte el postureo View this post on Instagram A post shared by Emmy Russ (@emmyruss) No sabemos si todos los coches y las motos con los que posa en su Instagram son suyos, pero desde luego la joven tiene buen justo. Ferrari, Mercedes, Lamborghini... todo es poco para ella, una mujer de gustos caros.

Viajazos por el mundo View this post on Instagram A post shared by Emmy Russ (@emmyruss) Caros también son sus viajes, porque no la vamos a ver en Cullera veraneando: ella no baja del nivel de Dubai, donde ha estado este verano poco antes de entrar en la casa de 'Secret Story', o en Tailandia, donde pasó unos días de relax en zonas como Bangkok o Phuket.

Su secreto, al descubierto View this post on Instagram A post shared by Emmy Russ (@emmyruss) Emmy juega con la ventaja de que en España no es conocida, y su secreto, para sus compañeros, será difícil de adivinar, pero con una búsqueda rápida en internet no es complicado: de pequeñita sus padres se separaron, y no fue nada bonito: ella acabó en una casa de acogida, y precisamente uno de los secretos es ese. ¡Descubierta! Además, esta foto también dice mucho de ella: desde pequeñita quiso ser policía, pero acabó saltándose la ley varias veces según fue creciendo. Por ello acabó participando en un proyecto social llamado 'Carpathian Aid' como "joven problemática".

