Hugo y Lara abren un negocio juntos en Galicia

El nuevo proyecto de Lara y Hugo View this post on Instagram A post shared by GALICIA (@solporvibes) Después de superar los problemas de celos después de su paso por 'La isla de las tentaciones' y haber anunciado que pronto pasarán por el altar, la pareja ha anunciando su nuevo proyecto en común: montar su tienda online de ropa.

Pau Gasol celebra el primer cumpleaños de su hija Instagram El jugador de baloncesto ha celebrado el primer cumpleaños de su hija Ellie. "Te he esperado toda la vida, Ellie. Eres tan dulce, relajada, inteligente, divertida, hermosa y amable. Eres todo lo que siempre he soñado y más. Gracias por convertirme en mamá y gracias por dejarnos verte crecer. ¡Harás cosas increíbles, Ellie Gianna! Te amo. Feliz 1er cumpleaños", son las emotivas palabras con las que Cat McDonnell felicita a su hija por su primer cumpleaños.

Terelu promociona MasterChef View this post on Instagram A post shared by TERELU CAMPOS OFICIAL (@terelubcampos) La hija de María Teresa Campos ha cambiado de cadena. La colaboradora de televisión ha pasado a la cadena pública para darlo todo en la cocina y convertirse en la ¿nueva ganadora de MasterChef Celebrity?

Rosa Benito cambia de look View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) La ex de Amador Mohedano ha decidido dar un giro a su look pasando por la peluquería -o por sus propias manos- y apuntándose al peinado del moda del otoño, el flequillo.

View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La hija de Terelu ha encontrado el amor en un apuesto joven malagueño del que aún se rehusa a enseñar su cara, pero del que ha compartido unas instantáneas de lo más románticas.

