Violeta comparte su foto más romántica View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) "Entendéis por qué la comida italiana es mi favorita? 😜🍝🇮🇹❤️‍🔥 #love #pasta", ha escrito la influencer junto a esta bonita fotografía en la que aparece posando como en la famosa película con su chico Fabio.

View this post on Instagram A post shared by 🅡🅐🅚🅘 (@raquel_perera) Septiembre viene cargado de los reencuentros y Raquel Perera ha querido compartir una imagen en la que aparece con su amiga Sara Carbonero, con la que ha pasado la mayor parte del verano, en una fotografía en la que se ve lo bien que están en la capital, que les ha acogido.

James Middleton se da el 'Sí, quiero' View this post on Instagram A post shared by James Middleton (@jmidy) El hermano de Kate Middleton por fin se ha casado con su novia, con la que lleva prometido varios años, en secreto en la Provenza. Ha sido en una boda secreta en la que la pareja ha estado rodeado de "familia, amigos y por supuestos unos perros", ha contado el hermano de Kate en Instagram.

Fiona Ferrer comparte una foto de la Comunión de Bianca View this post on Instagram A post shared by Fiona Ferrer Leoni (@fionaferrerleoni) La socialité ha compartido una imagen inédita de la Comunión de la hija de Enrique Ponce y Paloma Cuevas que reunió este sábado en Cetrina a los grandes amigos del exmatrimonio en una fecha tan señalada.

Rocío Flores presume de familia Instagram La hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha compartido una imagen de la comida familiar que ha disfrutado junto a su padre, la mujer de éste, Olga Moreno, sus hermanos David Flores y Lola y su inseparable novio, Manuel.

