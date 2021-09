Violeta Mangriñán Violeta Mangriñán Instagram La ex superviviente y antigua tronista de 'MYHYV' ha decidido que, con la llegada del otoño, tocaba un cambio de look, y esta vez ha vuelto a apostar por el flequillo. Ya el año pasado, casi por estas mismas fechas, quiso hacerse este cambio de look (que le sentaba estupendamente), pero ahora ha ido un paso más allá con uno un poco más denso. Eso sí, parece que ya tiene algún que otro remordimiento, porque espera no arrepentirse la semana que viene... ¿aguantará... o se lo quitará en cuanto pueda?

Dulceida View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) 'Black mermaid' ('Sirena negra'). Esa ha sido la 'caption' que ha querido poner Dulceida junto a la nueva foto que ha publicado en Instagram. Tras tomarse un tiempo de descanso de las redes (que son su trabajo), ha vuelto con las pilas cargadas para darles a sus seguidores nuevo contenido, y con esta foto lo demuestra: ¡está que se sale! ¡Menudo fotón!

Amor Romeira View this post on Instagram A post shared by Amor Romeira (@amorromeira) Tras hacer las paces hace sólo unos días, Ylenia ha vuelto a cargar duramente contra Amor Romeira. De momento se desconocen los motivos por los que la de Benidorm ha decidido volver a estallar contra todo y contra todos, pero sin duda la que se ha llevado la peor parte ha sido la canaria, que ha recibido insultos y vejaciones verbales por parte de la que consideraba su amiga, que la ha llamado "trans malicioso" y "muerta de hambre" entre otras lindeces. Aunque Amor amenazaba con contar toda la verdad en Instagram, parece que ha dado un paso atrás: "No voy a entrar en nada más, si ella quiere seguir, allá ella... pero YO NO", ha dejado claro.

Makoke View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Con faldas y a lo loco. Así se ha mostrado la ex de Kiko Matamoros en su cuenta de Instagram, con un bonito, llamativo y ligero vestido rojo. Tan ligero que casi le podemos ver hasta el carnet de identidad...

Isabel Pantoja View this post on Instagram A post shared by ISABEL PANTOJA (@isabel_pantoja_martin) La tonadillera ha recibido un duro varapalo, y es que, según ha revelado ella misma en Instagram, Lina, que fuera su primera modista, ha fallecido. la mujer se había convertido casi en una más de la familia, pero le ha llegado su momento de partir: "Siempre te llevaré conmigo. Te quiero para siempre", escribía la cantante con un corazón partido y totalmente hundida.

Alejandra Rubio View this post on Instagram A post shared by ALEJANDRA RUBIO. ALX 🖤 (@alerubioc) La colaboradora e hija de Terelu Campos tiene un cuerpazo, y lo sabe, por eso no duda en mostrarlo cada vez que tiene ocasión. Así ha posado en Instagram de 'sencilla' para sus 240.000 seguidores. No le faltaba n una tendencia: sudadera ancha, ropa interior de corte deportivo y unas zapatillas Nike Air Jordan. ¡Si es es que es una 'fashion victim'!

Omar Montes View this post on Instagram A post shared by  OMAR MONTES (@omarmontesofficial) El rapero tiene una vida de lujo en la capital (y allá donde vaya, tampoco nos engañemos), pero no duda en presumir de humildad visitando el pueblo de su familia en la sierra de Madrid, donde ha posado, entre otros, junto a sus abuelos, a los que adora y siempre lleva por bandera. Eso sí, el modelito de Burberry: una sudadera de 620 euros, pantalones de 550 y una riñonera de 720. ¡Menuda millonada para pasar el día en la naturaleza!

Susana Molina View this post on Instagram A post shared by Susana Molina (@susana_bicho90) La ex concursante de 'La isla de las tentaciones' ha sacado su vena romántica en su cuenta de Instagram, y su más de un millón de seguidores se lo han agradecido, porque últimamente se mostraba de lo más privada con su vida sentimental. Un 'casi beso' es lo que nos ha regalado junto a su novio, Guillermo Valle, que le agarra suavemente la cabeza a una sonriente Susana, enamorada perdida. ¡Qué bonita estampa!

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io