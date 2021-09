Isa Pantoja, ¿le gustaría tener más hijos? Instagram La hija de Isabel Pantoja ha dejado claro que ella por el momento no se plantea tener más hijos, y es que ahora está muy feliz con su pequeña familia, aunque no descarta poder ampliarla en el futuro.

Chenoa presume de su fuerza View this post on Instagram A post shared by Chenoa (@chenoa) La cantante ha confesado que ha vuelto a romper una goma de deporte, y es que parece que no puede controlar su fuerza.

Rosa López conmocionada por la erupción del volcán en La Palma View this post on Instagram A post shared by Rosa López (@rosalopezoficial) La cantante ha mostrado todo su apoyo a los habitantes de La Palma tras ver cómo la lava está destruyendo todo lo que hay a su paso, incluidas algunas casas.

Anabel Pantoja se prepara para su boda View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La colaboradora de 'Sálvame' parece estar aprovechando cada rayo de sol para poder mantener su moreno hasta el día de su gran boda con Omar Sánchez.

Catherine Zeta Jones presume de marido View this post on Instagram A post shared by Catherine Zeta-Jones (@catherinezetajones) La actriz ha compartido un divertido vídeo en el que aparece junto a su marido en el coche. Catherina ha confesado que van camino de los Emmy's, premios a los que ha sido nominado su esposo.

