1 Pilar Rubio View this post on Instagram A post shared by Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) Con la bajada de temperaturas, muchos damos por finalizado el verano y damos la bienvenida al otoño. Pilar Rubio parece que se ha atrasado un poco y ha querido estirar más esta ideal estación del año. La mujer de Sergio Ramos ha echado a arder las redes con un posado en bikini de lo más rockero. "El verano se acaba pero el rock n’ roll no", escribía la influencer en su post.

2 Laura Matamoros View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros se ha ido de boda este pasado fin de semana y has escogido el look perfecto. La joven ha lucido un espectacular diseño en uno de los colores más punteros en las tendencias de invitadas: el verde pavo real. A parte del precioso vestido, destaca la barriguita que tiene ya.

3 Alejandro Sanz View this post on Instagram A post shared by Alejandro Sanz (@alejandrosanz) "Nuevos tiempos. Nuevas emociones. Nuevas fragancias", escribía el artista en su último post de Instagram. El autor de 'corazón partío' saca nuevo perfume y tiene toda la pinta de que va a ser una fragancia elegante y con un toque divertido.

4 Gema López View this post on Instagram A post shared by Gema López (@bygemalopez) La colaboradora de 'Sálvame' está a tope con su nuevo negocio de moda. Gema ha creado varias colecciones de prendas súper actuales de la firma Neandnu y este es el look que ha elegido para ir al programa. Gema siempre suele apostar por colores tierra combinados con botas altas. Ese es su toque especial.

5 Alaska View this post on Instagram A post shared by ni Tw ni Fb sólo Ig (@alaskaoficial) Si hay una cuñada orgullosa esa es Alaska. Marta Vaquerizo ha sacado una línea de joyas muy a sus gusto y la cantante no ha dudado en mostrarle todo su apoyo por las redes sociales. "Hoy por fin @martavaquerizojewelry ha lanzado su propia marca de joyería. Años de preparación, inversión e ilusión. Me alegra haber vivido todo el proceso, pero sobre todo me alegra ver que cumples tu sueño".

6 Verdeliss View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) Verdeliss está embarazada de su octavo hijo y la barriguita ya se le va notando. Hace pocas semanas que ella y su marido conocen el sexo del bebé y están esperando a decirle al resto de los hermanitos. ¿Será niño o niña?

7 Toñi Moreno View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) Hace pocas semanas nos enteremos que Concha Velasco dejaba los escenarios para siempre. El mundo de la interpretación se ha quedado desolado y muchos de sus conocidos han querido mostrarle todo el apoyo del mundo. Toñi le dedicaba un post a la artista: "Dicen que es de sabios saber retirarse a tiempo".

8 Jesús Castro View this post on Instagram A post shared by Jesús Castro (@jesuscastroactor) No es nada sorprendente que Jesús Castro ponga este tipo de post en su perfil de Instagram. No hablamos del tipazo que luce y que anima la semana a cualquiera, si no lo que escribe como título de la foto. "Apretando dientes como siempre", y es que al actor no le gusta estar en boca de los medios. ¿Será que quiere intimidad o habrá discutido con su chica?

9 Kylie Jenner Instagram Kylie Jenner ya presume de barriguita. La influencer publicaba en sus ‘stories de Instagram’ una foto y nos permitía ver todo lo avanzado que se encuentra el embarazo, que a diferencia del que vivió en 2017 con Stormi en su interior, este sí se ha hecho público.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io