Ivana Icardi confiesa el por qué de sus brazos tonificados View this post on Instagram A post shared by Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) La novia de Hugo Sierra está encantada con su pequeña Giorgia y, en una publicación de Instagram, ha querido confesar por qué, de un tiempo a esta parte, luce los brazos más tonificados. "¿Alguna mamá más a la que se le hayan tonificado los brazos cargando a sus pequeñines?". Ya sabemos que su bebé es fan de los bracitos ¿y quién no?

El viaje más especial de Tamara Gorro View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La influencer ha pasado unos días en Asturias y ha querido compartir con su familia virtual el motivo de su viaje: empieza a escribir un nuevo libro. Durante su estancia, ha estado acompañada por su perro Nosso, la nueva mascota de la familia que llegó a su casa este verano.

Aurah Ruiz presume de cochazo View this post on Instagram A post shared by AURAH RUIZ (@aurah.ruiz) La novia de Jesé pone a punto su todoterreno con un buen lavado. La ex concursante de 'La casa fuerte', manguera en mano, dejó su coche de lujo como los chorros del oro.

Verónica Romero presume de libro View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) La cantante ha presumido de su faceta de escritora en la Feria del Libro de Madrid donde estuvo firmando ejemplares de su obra 'El valioso secreto que esconde tu sonrisa' y estaba feliz.

Alonso Caparrós, fin a sus vacaciones View this post on Instagram A post shared by Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial) El colaborador de 'Sálvame' ha disfrutado de unos días de vacaciones en Cádiz y no lleva muy bien su vuelta a la realidad."Qué remedios tenéis para la depresión post-vacaciones? Que no sea el suicidio please 😂😂" ¿Tenéis alguno?

Kim Kardashian abre el baúl de los recuerdos View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) Para celebrar el Día Nacional de las Hijas, la influencer ha decidido tirar de fotos antiguas y compartir algunas imágenes de su adolescencia y les envía un mensaje a sus hijas. "Cuando tengáis esa edad, sed buenas conmigo" y pide perdón a su madre con una anécdota.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io