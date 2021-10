View this post on Instagram A post shared by Hiba Abouk (@hiba_abouk_) Hiba Abouk saca pecho de su nuevo triunfo Pese al fracaso en audiencias a su paso por Telecinco, la serie médica ‘Madres’ está arrasando a su paso por plataforma. Así lo ha anunciado Hiba Abouk, actriz que se ha sumado al elenco principal en la tercera temporada. “¡Qué orgullo y satisfacción más grandes! Gracias a todos esos espectadores, de corazón. Espero que os esté gustando mucho”, comenta la intérprete.

View this post on Instagram A post shared by The Royal Family (@theroyalfamily) La reina Isabel II planta un árbol junto a su hijo La reina Isabel II y el príncipe Carlos han disfrutado de un divertido día al aire libre. Ambos han sido los encargados de recibir a los niños de un colegio en el castillo de Balmoral (Escocia) para dar el pistoletazo de salida a la temporada de plantación de árboles. Dentro de esta iniciativa, la monarca y su hijo plantaron una haya de cobre. Esta es la primera vez desde verano que ambos protagonizan una salida conjunta.

View this post on Instagram A post shared by Luisana Lopilato (@luisanalopilato) Luisana Lopilato se somete a un tratamiento de belleza extrema La actriz ha colgado en sus redes sociales un divertido vídeo en el que se hija pequeña, Vida Amber, crea el maquillaje ideal para viajar en avión. Luchando para no partirse de risa, entre brochazo y brochazo, la argentina somete a su hija a una entrevista, asegurando esta que no puede estar más ‘linda’. “Suerte que tengo tu salón”, bromea Lopilato. Esperemos que tuviera un buen desmaquillante a mano…

View this post on Instagram A post shared by Sebastian Yatra (@sebastianyatra) Sebastián Yatra despierta las envidias de sus compañeros Sebastián Yatra se encuentra inmerso en las grabaciones de la nueva temporada de ‘La Voz Kids’, programa en el que ejercerá de coach junto a David Bisbal, Pablo López y Aitana. A su vez, Lola Índigo, Luis Fonsi, Antonio Orozco y Eva Luna se meterán en la piel de sus asesores. El cantante ha compartido una serie de fotografías desde el backstage del programa de Antena 3, explicando que ‘todes’ están como locos por hacerse con su sudadera. ¿Habrá acabado regalándosela a alguno?

View this post on Instagram A post shared by María Pedraza (@mariapedraza_) María Pedraza y Álex González hacen gala de su amor salvaje Tras debutar como pareja oficial en un photocall, María Pedraza y Álex González se muestran muy juguetones a través de las redes. La actriz de ‘Élite’ ha compartido un vídeo, grabado por su chico, en el que aparece luciendo su sujetador debajo de una holgada americana. “Amor salvaje”, comenta junto a los emojis de un corazón y una llama. ¡A eso se le llama subir la temperatura!

View this post on Instagram A post shared by Andrea Guasch (@andreaguasch) La actriz y cantante ha compartido esta imagen que vale más que mil palabras en la que muestra su felicidad después del 'Sí, quiero' con su chico que han transformado en una videoclip.

Kiki Morente estrena disco View this post on Instagram A post shared by KIKI MORENTE (@kiki_morente) El cantaor flamenco estrena su nuevo disco 'El cante' que promete ser todo un éxito. Con una imagen en la que aparece guapísimo el amigo especial de Sara Carbonero anuncia su nuevo trabajo. ¿Lo celebrarán juntos?

Justin Bieber celebra dos años casado con Hailey View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber) El cantante ha querido compartir una imagen en la que felicita a su flamante mujer por su segundo aniversario de boda. En blanco y negro y con una instantánea en la que derrochan pasión Justin ha escrito a Hailey. "Feliz aniversario bebé. Te quiero hasta la luna". ¿Una pista más sobre el posible embarazo de la modelo?

Elena Furiase y Gonzalo Sierra ponen fin a su luna de miel View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) La hija de Lolita Flores y su radiante marido han finalizado su luna de miel por Croacia con un 'selfie' de lo más tierno en el que se ve que viven uno de los momentos más dulces de su relación.

Bibiana Fernández recuerda el cumpleaños de Bimba Bosé View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) La colaboradora de televisión y actriz ha querido recordar a su amiga en el día de su nacimiento: "Tal día como hoy vino al mundo esta mujer maravillosa, para hacerlo mejor a todas las personas que la conocimos felicidades 🧚‍♀️💫 @bimba_bose forever".

Belén Esteban en La Graciosa para estar con su amiga View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) La colaboradora ya se encuentra en La Graciosa para acudir a la boda de Anabel Pantoja, que no está pasando por su mejor momento tras perder a su abuela.

Cristina Rodríguez, con rulos y a lo loco View this post on Instagram A post shared by ☆☆☆☆☆Cristina Rodriguez®☆☆☆☆☆ (@lavidaencris) La diseñadora ha compartido una divertida fotografía en la que aparece con rulos en la cabeza. Una instantánea que ha encantado a sus seguidores.

Iker Casillas comparte un recuerdo del pasado View this post on Instagram A post shared by Iker Casillas (@ikercasillas) El deportista ha compartido lo que él considera una "reliquia". Se trata de una fotografía suya de cuando era más joven, en el año 2000.

Soraya cuenta las horas para ver a su bebé View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante ha compartido una fotografía donde aparece en su cuarta semana de embarazo y ha confesado que ya lo está preparando todo para la llegada de su bebé.

Marisa Jara muestra la ecografía de su bebé View this post on Instagram A post shared by MARISA JARA (@marisajarab) Después de una larga lucha por quedarse embarazada, Marisa Jara lo ha logrado. Ahora, ha querido compartir con todos sus seguidores la primera ecografía de su bebé.

Javier Tudela aprovecha los últimos días de buen tiempo View this post on Instagram A post shared by Javier Tudela (@javier_tudela14) Javier Tudela ha mostrado lo bien que se lo está pasando en Riviera Maya, aprovechando los últimos días de playa antes de que comience el mal tiempo.

Bibiana Fernández vuelve a las pelucas View this post on Instagram A post shared by Bibiana Fernandez (@thedevilisawoman) La colaboradora ha confesado que para acudir a 'El programa de Ana Rosa' ha preferido ponerse una peluca que le quedaba de maravilla, y es que no lo parecía en absoluto.

Lorena Castell se siente la "Virgen de la Ensaimada" View this post on Instagram A post shared by • LORENA CASTELL • (@lorenacastell) La colaboradora ha subido una divertida fotografía en la que aparece convertida en la "Virgen de la Ensaimada".

Así celebra Chiara Ferragni sus 23 millones de seguidores View this post on Instagram A post shared by Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni) Chiara Ferragni ha querido agradecer a todos sus seguidores que sigan apoyándole y siguiéndole en cada una de sus experiencias. Ahora, ha celebrado que ya son 25 millones con un rico dulce.

Mercedes Milá sufre un pequeño percance View this post on Instagram A post shared by Mercedes Milá (@lametazo) La presentadora ha sufrido un pequeño accidente que ha provocado que tenga que acudir al hospital. Al parecer, todo ha ocurrido después de que un perro le tirase de su bicicleta, haciendo que tuviese un buen "tajo en la cabeza". "Cometí el error de quitarme el casco unos pasos antes de llegar al sitio al que me dirigía. Se abrió la puerta de la casa y salió un perro lobo que me tiró y terminé dándome con la cabeza en una piedra", ha explicado a través de sus 'stories'.

Aurah Ruiz y cuanto más acelero... View this post on Instagram A post shared by AURAH RUIZ (@aurah.ruiz) La influencer quiere presumir de todoterreno limpio y reluciente así que, manguera en mano, lo dejó como los chorros del oro y escribió un misterioso mensaje: "Hágame el amor no la guerra". Su chico, Jesé, se dio por aludido y contestó: "Te lo hago bebé dejaste el buga reluciente".

Ivana Icardi presume de brazos en forma View this post on Instagram A post shared by Ivana Icardi Rivero (@ivannaicardi) La novia de Hugo Sierra está encantada con su hija Giorgia y no solo porque, gracias a ella, haya cumplido su sueño de ser madre sino porque le ayuda a mantener la línea. "¿Alguna mamá más a la que se le hayan tonificado los brazos cargando a sus pequeñines? 😂", escribió junto a esta imagen.

Alonso Caparrós, adiós verano adiós View this post on Instagram A post shared by Alonso Caparros (@alonsocaparrosoficial) El colaborador de 'Sálvame' disfrutó de unos días de descanso en Cádiz pero ahora, muy a su pesar, ha tocado decir adiós y volver a la rutina.

Tamara Gorro y su viaje más íntimo View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Tamara ha pasado unos días en Asturias en compañía de su perro Nosso para arrancar un proyecto muy especial: un nuevo libro."Nunca olvidaré este viaje contigo", le escribió a su mascota junto a una tierna imagen de ambos.

Verónica Romero también escritora View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) La cantante ha pasado por la Feria del Libro de Madrid para presumir de su otra faceta: la de escritora. Allí, con la mejor sonrisa, firmó ejemplares de su libro 'El valioso secreto que esconde tu sonrisa'.

Kim Kardashian abre el baúl de los recuerdos View this post on Instagram A post shared by Kim Kardashian West (@kimkardashian) La influencer ha recuperado algunas fotos de su adolescencia para celebrar el Día Nacional de las Hijas y ha aprovechado para pedir perdón a su madre por sus travesuras de la época.

