Rosa Benito y su agradecimiento a Sonsoles Ónega View this post on Instagram A post shared by Rosa Benito (@rosapepioficial) La ex de Amador Mohedano volvía a 'Ya es mediodía' tras sus vacaciones y, para celebrarlo, compartía una foto suya con Sonsoles Ónega, curiosamente, muy parecida a la que, hace dos años, compartieron ambas en el mismo lugar. Con estas imágenes, Rosa ha querido agradecer el apoyo de la presentadora y de todo el 'Fresh'. "Gracias por hacerme sentir tan bien...!", escribió.

Gianmarco Onestini baila con sus 'friends' de 'Supervivientes' View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini) El italiano se ha reencontrado con dos de sus mejores amigas de la última edición del reality en Honduras: Marta de Lola y Melyssa Pinto. Juntos han protagonizado un baile viral ¡Lo que unió Honduras no lo separa nadie!

Cristina Pedroche da pistas sobre su nuevo proyecto View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) Los fans catalanes de 'El GoXO' están de enhorabuena porque la presentadora, esposa de Dabiz Muñoz, ha compartido una imagen de cómo será su local gastronómico en Barcelona. ¡Y sus fans se mueren de ganas!

Belén Rodríguez cocina con Jordi González View this post on Instagram A post shared by Belén Rodríguez (@be.belenrodriguez) La colaboradora de Mediaset ha compartido un día entre fogones con un 'pinche' muy especial: el presentador Jordi González. Juntos cocinaron unos espaguetis carbonara. ¿Estarían buenos?

Beatriz Luengo, de promo con la mejor compañía View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) Beatriz Luengo y Yotuel Romero forman una de las parejas más estables del panorama artístico nacional. ¿Uno de sus secretos? Es mantener la llama y la chispa y sino que se lo digan a la cantante que bromea con su acompañante en su día de promoción. ¡No hay mejor pareja!

Anabel Pantoja ya está en La Graciosa View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) La sobrina de Isabel Pantoja ya se encuentra en la isla canaria en la que, el 1 de octubre, festeja su enlace con Omar Sánchez. La colaboradora está nerviosa y pensativa. ¡Ánimo Anabel!

