Alba Díaz emula un look de Hailey Bieber

Alba Díaz emula un look de Hailey View this post on Instagram A post shared by ALBA (@albadiazmartin) A pesar de haber perdido a su estilista, la modelo, mujer de Justin Bieber, sigue siendo todo un icono de estilo y por eso no nos extraña que Alba Díaz haya querido recrear un look de la joven. ¿Lo ha conseguido? Nosotras le damos un diez.

Feliciano López celebra su cumpleaños con Sandra View this post on Instagram A post shared by Feliciano Lopez (@felilopezoficial) El tenista ha encontrado el amor en la guapa modelo Sandra Gago tras una problemática ruptura con Alba Carrillo y ahora es feliz con la familia que ha formado junto a su mujer con la que acaba de celebrar dos años de matrimonio. Este domingo han celebrado sus cumpleaños y Feliciano se ha deshecho en halagos a su chica. "Si no existieras, te inventaría!!Feliz cumpleaños mi amor, 26-mil razones para compartir la vida contigo.Darío y yo no podemos ser más afortunados.GRACIAS 🙏".

El look más sexy de Rosalía View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) La cantante española que triunfa en el mundo ha compartido una imagen en la que aparece posando con un sugerente conjunto de ropa interior que ha hecho arder las redes sociales.

La recompensa de Tamara tras su graduación View this post on Instagram A post shared by Tamara Falcó (@tamara_falco) La marquesa de Griñón ha decidido disfrutar de un fin de semana gastronómico de lo más divertido en el pueblo de Anne Igartiburu junto a sus amigos y comiendo en los mejores restaurantes del País Vasco, todo ello organizado por su chico, Iñigo Onieva.

La imagen más enigmática de Charlene View this post on Instagram A post shared by HSH Princess Charlene (@hshprincesscharlene) Con un jersey negro de cuello alto sobre el que cuelga, rodeando su cuello, un rosario de cuentas Charlene ha vuelto a la redes sociales. Sobre la mesa hay un libro abierto que podría ser una Biblia. La princesa sonríe y mira a cámara. parece relajada y feliz. "God Bless" (que Dios les bendiga), escribe junto a la imagen.

