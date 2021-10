14 años de amor View this post on Instagram A post shared by Andres Iniesta (@andresiniesta8) Andrés Iniesta y su mujer celebran su décimo cuarto aniversario de bodas con una cena romántica. Así de sonrientes posaban los dos brindando por muchos años más juntos.

Rosanna Zanetti extraña a Bisbal View this post on Instagram A post shared by Rosanna Zanetti (@rosannazanetti) El cantante se encuentra de gira por Estados Unidos y su mujer extraña su compañía, así lo ha querido dar claro junto a una tierna imagen de los dos juntos. ¡Ya queda menos!

View this post on Instagram A post shared by Toñi Moreno (@tmoreno73) La hija de Toñi Moreno es toda una aventurera y junto a su madre ha visitado la reserva del Castillo de las Guaradas donde ha dado de comer alas jirafas. Un momento que su madre jamás olvidará y que ha querido dejar guardada para la eternidad en redes sociales.

View this post on Instagram A post shared by 🅒🅐🅡🅛🅞🅢 🅟🅔🅛🅤🅚🅐 (@carlospelukaoficial) La mujer de Jesulín de Ubrique viaja hasta la capital española para pasar el puente de la Hispanidad junto a su hija. Y juntas han acudido a uno de los locales de moda del sur de Madrid. ¿Habrá viajado Jesulín con ella?

El mensaje más optimista de Carla Barber View this post on Instagram A post shared by Dr. Carla Barber - Antiaging (@dr.carlabarber) La doctora se encuentra atravesando un momento delicado de salud, pero ello no le impide mirar la vida desde otra perspectiva y mostrarse de lo más optimista. "Si no encuentras “el camino”, crea el tuyo propio. Los sueños están para cumplirse y la vida, la vida se ha hecho para vivirla intensamente", escribe la ex de Diego Matamoros junto a esta imagen.

Jorge Fernández luce cuerpazo View this post on Instagram A post shared by Jorge Fernández (@jorgefdeztv) El presentador ha compartido una imagen en la aparece presumiendo de músculos con la que incita a los jóvenes a hacer ejercicio para tener buena salud.

Ana Obregón y sus tiernos recuerdos View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) La actriz ha publicado una imagen entrañable junto a su hijo Áless y su madre en la que los tres aparecen super sonrientes. "Me hicisteis inmensamente feliz. Tanto... que ya no me importa no volver a serlo nunca jamás".

Nathy Peluso y C. Tangana se hacen virales View this post on Instagram A post shared by Nathy Peluso (@nathypeluso) Los cantantes se han unido para un dúo explosivo. "tú despiertas ese diablo mío que me roba toda espiritualidadATEO@c.tangana" publica junto a una parte del clip que está arrasando en la red.

Sara Sálamo, muy enamorada de su chico View this post on Instagram A post shared by Sara Sálamo (@sarasalamo) La actriz ha compartido una romántica imagen junto a Isco Alarcón en la que aparecen abrazos en un acantilado con el mar de fondo y abrazos. "Tú y yo. #deaquíamarte🥐💙".

Risto Mejide recuerda sus comienzos en 'OT' View this post on Instagram A post shared by Risto Mejide (@ristomejide) El publicista ha querido recordar sus primeros años en el mundo de la televisión. Risto recuerda que nadie daba un duro por él y pensaban que solo iba a durar tres mese en televisión. 15 años después tiene un programa propio y un gran currículo a sus espaldas.

Paris Hilton felicita a su hermana con unas fotografías entrañables View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton) La empresaria ha reconocido que ella se ha convertido en su mejor amiga y que sabe que siempre que necesita a alguien puede contar con ella. Un bonito mensaje con el que ha querido felicitarle por su cumpleaños.

Laura Escanes disfruta en Disneyland París View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La 'influencer' ha tenido que viajar a este mágico parque de atracciones por trabajo. Un proyecto de lo más divertido y del que está disfrutando al máximo.

Verónica Romero celebra 18 años de su disco View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) La cantante ha compartido una serie de fotografía recordando lo especial que fue para ella grabar ese CD y ha invitado a todo aquel que quiera a volver a escucharlo.

Tamara Gorro y su foto más 'perruna' View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) La influecer ha posado de lo más feliz junto a sus tres perritos. Un momento muy especial que ha reconocido que le ha sorprendido que pueda producirse, y es que parece que no logran que puedan estar juntos por mucho tiempo.

Ana María Aldón muestra su nueva peluca Instagram La mujer de José Ortega Cano ha sorprendido a todos al mostrar la peluca que ha decidido comprarse y con la que se le puede ver de nuevo con el pelo un poco más largo desde que decidió cortárselo.

Patricia Conde y su reflexión el día de su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Patricia Conde (@paticonde) La presentadora ha compartido una larga reflexión justo el día en el que cumple 42 años. La modelo ha decidido abrirse con sus seguidores y mostrar cómo es ella en su día a día.

Beatriz Luengo tiene claro quién es "el chef de su vida" View this post on Instagram A post shared by Beatriz Luengo (@beatrizluengo) A pesar de que Yotuel ha tenido que abandonar 'MasterChef Celebrity' tras no conseguir superar la prueba de eliminación, Beatriz Luengo tiene claro que él siempre será su gran chef.

Marta López roba una foto a su chico Instagram La colaboradora ha decidido robarle una fotografía a su pareja para compartirla en sus redes sociales. Marta López está pasando por un gran momento personal y no duda en declarar su amor por su chico cada vez que puede.

Aitana y Miguel Bernardeau aumentan la familia View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante ha compartido una buena noticia a través de sus redes sociales y es que...¡ha aumentado la familia! Ahora, a su querida perrita llamada Sopa también se ha unido una nueva compañera de vida: Olivia.

Cristiano Ronaldo pierde a una persona muy especial View this post on Instagram A post shared by Cristiano Ronaldo (@cristiano) "La semana pasada, de forma inesperada, partió un ser humano fantástico, una madre maravillosa y mujer de uno de los mejores amigos que la vida me ha dado", ha confesado el futbolista a través de sus redes sociales. Un emotivo mensaje con el que ha querido mandarle ánimos a su amigo, al que ha querido recordarle que él siempre estará ahí para afrontar este momento tan difícil.

El romántico mensaje de Bella Thorne a su chico View this post on Instagram A post shared by BELLA (@bellathorne) La actriz ha confesado lo feliz que se siente de poder tener junto a ella a una persona tan especial y ha aclarado que hacer una canción junto a él ha sido algo mágico y muy especial.

Pascual presume de tatuajes View this post on Instagram A post shared by Pascual Fernandez (@pascualprincipe) El ex tronista ha presumido de cuerpazo y de tatuajes, confesando que dentro de poco se hará alguno más. Además, parece que tiene nuevos proyectos lejos de España de nuevo.

Cristina Pedroche y su romántica escapada View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora ha vuelto a disfrutar de una romántica escapada junto a su marido. En esta ocasión, ambos han optado por acudir a Amberes, un viaje que están disfrutando al máximo.

Natalia y su gran reflexión View this post on Instagram A post shared by Natalia (@nataliaoficial) La cantante ha confesado que ha estado engañándose durante mucho tiempo queriendo estar bien sin lograr estarlo del todo. Una actitud que ahora ha decidido cambiar para poder sentirse mejor consigo misma.

Dani Martín incendia las redes sociales con su última publicación View this post on Instagram A post shared by Dani Martín (@_danimartin_) El cantante ha creado un gran revuelo en redes sociales tras publicar un vídeo con el que ha creado la incógnita de si podremos volver a ver a 'El Canto del Loco' de nuevo unido. Una noticia que, sin duda, alegraría a todos los fans que llevan esperando ese momento desde hace 11 años.

