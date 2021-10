Gianmarco y su divertida 'pareja de baile' View this post on Instagram A post shared by GIANMARCO ONESTINI (@gianmarco.onestini) El italiano, Melyssa Pinto y Marta de Lola se pasaron pipa en su quedada en Madrid. El trío improvisó un baile (o dos) en plan calle. Sus caras de felicidad demuestra lo que se divirtieron. Mucho más que cuando participaron en 'Supervivientes'. Seguro que ya están pensando en la próxima cita...

Makoke, on the road View this post on Instagram A post shared by Makoke (@makoke_) Así, pensativa y en bikini posa Makoke en su Instagram, sentada en un cochazo de lujo. "On the road (en el camino)", escribe la colaboradora televisiva.

Edurne, en octubre en Ibiza View this post on Instagram A post shared by Edurne (@edurnity) Hay vueltas al trabajo... y vueltas. Mientras que algunos ya estamos en la oficina delante del ordenador, la cantante puede presumir de entorno laboral. "Octubre en Ibiza", ha escrito Edurne junto a los hashtag "trabajo", "nuevo proyecto" y "feliz, feliz". Pues sí, en un entorno así todos seríamos más felices trabajando.

David Bustamante, harto de las críticas View this post on Instagram A post shared by David Bustamante (@davibusta) "Haga lo que haga soy criticado, prejuzgado y maltratado por muchos… Soy buena persona y muy trabajador! Tengo el mismo derecho que cualquiera de intentar prosperar, aprender y trabajar en lo que pueda o quiera… ¡Ni más ni menos!", ha escrito en la redes harto de las críticas que recibe por sus nuevos proyectos profesionales. Y 'amenaza': "¡Aguanta! Por que no pienso parar de seguir siendo tal y como soy". ¡Bravo por él y por ser como es!

Tania Llasera, lo da todo en su portal View this post on Instagram A post shared by ⚡️Tania Llasera⚡️ (@taniallasera) A la presentadora le encanta bailar y como hacía tiempo que no regalaba a sus seguidores ninguno de sus bailes en el portal, ha decidido que ya era hora de cambiar eso. Y se ha entregado a la canción de C. Tangana, 'Ingobernable', para derrochar todo su arte.

Fran Perea, premiado y emocionado View this post on Instagram A post shared by Fran Perea 🇪🇸 (@frnperea) El cantante y actor no puede ocultar su alegría. "Qué alegría más grande recibir el premio a la mejor interpretación en la Semana Cine Corto de Sonseca a por #LaCinta. Muchas gracias por pensar que lo merecía. ¡Primer premio para este corto precioso que espero que recoja muchos premios más!", ha comentado en sus redes.

Ruca Roca, ¿ahora cirujana? View this post on Instagram A post shared by NURIA ROCA (@nuriarocagranell) Cuesta reconocerla y podría pasar por una doctora de verdad, pero no. Es la presentadora Nuria Roca, entregada en su papel de Blanca en la serie 'Madres', en su último día de grabación.

