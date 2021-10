Isabel Pantoja Top Star Tras la muerte de su madre, la tonadillera deberá ahora lidiar con su duelo. Lleva meses en el fango, con el ánimo por los suelos, pero el acercamiento con su hijo Kiko aporta algo de esperanza a su futuro más cercano. Isabel está deseando ver a sus nietos y dicen que el DJ tiene pensado llevarles a Cantora para cumplir el sueño de su madre. Además, parece que su futuro laboral es prometedor. Según desveló Antonio Montero, la cantante tiene encima de la mesa una propuesta laboral muy importante, un proyecto que le ayudaría a sanear sus cuentas corrientes. También en 'El programa de Ana Rosa' revelaron que ya tiene cerrada una gira de conciertos por Latinoamérica para 2022 y que, por este motivo, podría trasladar su residencia, temporalmente, a México o Miami.

Kiko Rivera Gtres Su escala de grises es nula. O estás con él o contra él. Ahora Anabel se ha convertido en su diana particular y ha soltado en Instagram que la exclusiva de su prima es "una pechá de mentiras". Y añade: "La confianza se muere para siempre". El DJ parece que sólo está interesado en reconciliarse con su madre. Quizás ha visto también que puede sacar tajada a este inesperado reencuentro, ¿no? Además, le esperan unos meses moviditos en el curro: ha sacado nuevo single, graba nuevo videoclip y tiene ya conciertos a la vista. Esperemos que no se descentre con tanto vaivén...

Isa Pantoja captura Telecinco Tras años aguantando los desplantes de los suyos, intenta actuar como le dicta el corazón. Asistió a la boda de su prima (le duele 'verla mal' y agradece que cree que ella hizo por favorecer el encuentro de Isabel con sus hijos) y ha confesado que ella escuchó a su madre animar a su sobrina a celebrarla. Dice que su familia tiene un serio problema de comunicación, pero no quiere líos. "Mi madre sabe que siempre estaré cuando me necesite", insiste. Chapó por ella.

Anabel Pantoja Gtres Ha celebrado su ansiado enlace, pero enfrenta nuevo culebrón ‘pantojil’: el desplante público de Kiko. Los que la conocen aseguran que está ya muy cansada de ser el saco de boxeo del DJ y que no va a mover un dedo para conseguir su perdón. Anabel es muy dramática y ahora, aunque intente disimular, debe de estar sumida en un gran bajón emocional. Sus amigos esperan que salga a flote reforzada y que se distancie de la familia (aunque cuenta con el apoyo de su prima Isa y su tía, quien insiste en que la animó a que siguiera adelante con la boda), que ya es hora de crear una con su Negro.

Agustín Pantoja Gtres El hermanísimo lo tiene complicado. Él sabe que la muerte de su madre puede marcar un antes y un después en su vida. ¿Qué pinta ahora en Cantora? Además, si su hermana termina reconciliándose con Kiko, él puede perder el papel de fiel escudero de la tonadillera. Dicen que doña Ana era el nexo de unión entre Agustín e Isabel, un lazo que ahora podría romperse. Lo que está claro es que tanto el DJ como Isa Pantoja le quieren lejos de sus vidas…

Bernardo Pantoja Gtres El padre de Anabel está que fuma en pipa. Dicen que sus hermanos no le avisaron del fallecimiento de doña Ana y que llegó al tanatorio con un cabreo histórico. Bernardo no suele entrar al trapo con los medios, pero también sabe que podría ganar bastante dinero si se anima a sentarse en el 'Deluxe' para hablar de una familia que parece haberle dado de lado. Tiempo al tiempo.

Irene Rosales Gtres La sevillana tiene una paciencia digna de estudio. Dejó la tele para no verse envuelta en polémicas y ahora su marido la ha metido de lleno en todo el culebrón con su prima. Irene está en un momento complicado: se acaba de cambiar de casa, está todo el día pendiente de sus hijas y tiene al lado un compañero algo inestable anímicamente. Uf, esperemos que no se baje del barco.

Omar Sánchez Gtres El canario debe de estar hasta el moño de su familia política. Casi le arruinan la boda y ahora tiene por delante todo un reto: animar a su chica para que supere este nuevo encontronazo con Kiko. A Omar lo que le tira es el surf, veremos a ver si es capaz de aguantar la presión de ser el marido de…

Asraf Beno Gtres Le costó entrar en la familia –al principio no le tragaban– y ahora sólo sueña con casarse con Isa y que su suegra y su cuñado no le fastidien sus planes de futuro. El modelo ha aprendido a estar en un segundo plano, una actitud bastante inteligente visto como está el percal. "Te van a criticar por todo. Tú vive", escribió en Instagram hace unos días.

