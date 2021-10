Lucía Rivera entre retaguardias, codos y camisas View this post on Instagram A post shared by Lucia (@luciariveraromero) La modelo ha compartido esta imagen en blanco y negro para la que no hace falta comentarios o así lo ha entendido ella que no ha escrito nada junto a la sugerente imagen. Los que no han podido evitar comentarla han sido los seguidores de Lucía. Algunos alababan el 'fotón' y su 'retaguardia' pero otros se divertían comentando: "Bonita camisa", "Bonitos codos". ¿Te habías fijado en esos detalles antes de leer esto?

Diego Matamoros y su mensaje romántico View this post on Instagram A post shared by Diego M. Flores (@diegomatflo) Y otro que presume de cuerpazo es el hijo de Kiko Matamaoros. "Dame besos en blanco y negro, y lléname la vida de color", ha escrito junto a la imagen y sí se pone romántico pero ese detalle ha podido saltar por alto, los que no han pasado desapercibidos han sido sus abdominales.

Lady Gaga presume de bufanda View this post on Instagram A post shared by Lady Gaga (@ladygaga) Dicen que lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas, para todo menos para Lady Gaga que presume del pastizal que se ha traído de la ciudad de los casinos. Su Hermés fucsia casi pasa desapercibido entre esa enorme bufanda de billetes.

Adriana Ugarte hace el oso View this post on Instagram A post shared by Adriana Ugarte🦁 (@adrianaugarte10) La actriz ha compartido un vídeo en el que muestra su lado más divertido. ¿Te la imaginas imitando a un oso? Pues no te pierdas este post. "Vale... Esto sucedió. Rodando el docu de 'Viaje de Regreso' se me pidió que imitara el comportamiento del oso y bueno...", comenta, mostrando el resultado de la petición.

Heidi Klum, ¿con qué nos sorprenderá este Halloween? View this post on Instagram A post shared by Heidi Klum (@heidiklum) La top alemana es la reina de la noche más terrorífica del año. La hemos visto caracterizada de vampiresa, de la diosa Kali, de mono, de anciana, hombre lobo... Heidi ha mostrado esta foto con algunos detalles del disfraz que llevará este año. ¡Hagan sus apuestas!

El nuevo proyecto profesional de Chiqui View this post on Instagram A post shared by Almudena Martínez (@chiquigh10) "La vida es un espectáculo", comenta la ex gran hermana junto a esta foto con la que presenta su nuevo reto profesional: el proyecto 'Enamórate'. "Con el espectáculo 'Enamórate' iremos poniendo próximas fechas y contrataciones por aquí y pondremos un móvil de contacto también", comenta.



