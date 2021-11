Una inmensa piscina Toptenrealestatedeals Se encuentra en el centro de la parcela y a ella se puede acceder por diferentes lugares de la casa. Cuenta con calentador de agua y está rodeada de árboles, como si estuvieras en un bosque.

En madera y piedra Toptenrealestatedeals La mansión, que está muy cerca de la que compró su hermano Nick, posee 4.000 metros de terreno y 1.400 de vivienda. Fue diseñada por Jae Omar Desing en madera y piedra y posee nueve dormitorios, ocho baños, tres tocadores, una inmensa cocina y casa para invitados. Por si esto fuera poco, cuenta con sala de cine y peluquería.

Salón y comedor Toptenrealestatedeals Con varias sofás alrededor de la chimenea, el salón es también abierto hacia el exterior. El comedor, con la bodega de fondo tras unos cristales tintados, se extiende hasta otro comedor al aire libre a través de paredes de cristal.

Cocina con isla Toptenrealestatedeals La cocina está abierta al salón, posee una enorme cristalera y una larga isla, con snack bar para siete personas. También hay una segunda cocina de preparación para eventos de mayor escala.

Con mucha luz natural Toptenrealestatedeals La entrada a la mansión es una enorme puerta de cristal que deja entrar una gran cantidad de luz. En ella podemos encontrar un impresionante piano de cola.

De madera Toptenrealestatedeals El salón abierto tiene como elemento central una chimenea de piedra con un marco de troncos de madera. Una pared de estanterías y puertas corredizas de cristal dan paso al exterior.

El dormitorio principal Toptenrealestatedeals Posee unas vistas impresionantes al jardín gracias a unos enormes ventanales corredizos que dan paso a una gran terraza privada. También cuenta con una chimenea y una zona de estar que se ha creado a su alrededor.

Uno de los ocho baños Toptenrealestatedeals La vivienda cuenta con ocho cuartos de baño, totalmente equipados con ducha y bañera. Todos tienen mucha luz porque dan al exterior. Además, posee tres tocadores un poco más pequeños.

Un patio interior Toptenrealestatedeals En mitad de la vivienda podemos encontrar este íntimo espacio con árboles y capacidad para un gran número de personas. Sigue la línea de decoración de toda la casa en madera y piedra.

Una casa de invitados Toptenrealestatedeals En uno de los laterales de la vivienda principal se levanta otra edificación de dos plantas que bien puede servir como casa de invitados o pabellón de actividades. Da al jardín donde se encuentra la piscina y parece de lo más cómoda.

Un comedor de invitados Toptenrealestatedeals La casa de invitados cuenta con todas las comodidades que tiene la casa principal como este bonito comedor que comunica con el exterior.

This content is created and maintained by a third party, and imported onto this page to help users provide their email addresses. You may be able to find more information about this and similar content at piano.io