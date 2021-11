los famosos celebran halloween

Eva González y Cayetano Rivera View this post on Instagram A post shared by Cayetano Rivera (@cayetanorivera) El torero y su mujer de disfrazaron de muerte y bruja, pero a pesar del maquillaje ninguno de lo dos pudo disfrazar su belleza.

Marta López View this post on Instagram A post shared by MARTA ÁLAMO (@martalopezalamo) La chica de Kiko Matamoros se disfrazó de la gatita más sexy que hemos visto este Halloween.

Kylie Jenner View this post on Instagram A post shared by Kylie 🤍 (@kyliejenner) La influencer se encuentra embarazada de su segundo hijo se disfrazó de gatita, su hija de sirena y su chico de jugador de fútbol americano zombie.

María Verdoy View this post on Instagram A post shared by María Verdoy (@_mariavillosa) La periodista de 'Viva la vida' se disfrazó de Cruella y pasó todo el programa caracterizada de este personaje de Disney.

Arbeloa View this post on Instagram A post shared by Carlota (@carlota_ruiz) El futbolista y su mujer se disfrazaron de 'La Casa de Papel', un disfraz que lleva triunfando ya varios años.

Violeta View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La influencer se decantó por uno de los disfraces de Zara, una colección de disfraces de lo más cool.

Paula Echevarría View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche) La actriz y sus amigos disfrutaron de una divertida fiesta de disfraces en la que cada uno se caracterizó de personajes de películas de terror.

Emma García View this post on Instagram A post shared by Emma García (@emmagarciaweb) La presentadora disfrutó de la noche más terrorífica del año trabajando en 'Viva la vida' disfrazada de bruja.

Katy Perry y Orlando Bloom View this post on Instagram A post shared by KATY PERRY (@katyperry) La cantante y el actor se disfrazaron de vacuna y doctor, siguiendo con la temática del COVID-19. Y es que la mascarilla va incluida en este look.

Melodie View this post on Instagram A post shared by MELODIE PEÑALVER (@melodiepe) La concursante de 'La isla de las tentaciones' se disfrazó de algo que aún no hemos descifrado. ¿De qué creéis que va ?

Shakira y Piqué View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira) La cantante y el futbolista del F.C Barcelona se caracterizaron como dos colegiales zombies.

Marta Hazas View this post on Instagram A post shared by Marta Hazas (@martahazas) La actriz se disfrazó de uno de los personajes más temidos por los perritos, Cruela de Vil.

Thalia View this post on Instagram A post shared by Thalia (@thalia) La cantante se ha decantado por el disfraz más popular de este año, el del protagonista de 'El juego del calamar'. ¿Qué os parece?

Frank Blanco View this post on Instagram A post shared by Frank Blanco (@frankblanco_oficial) El locutor de radio optó por disfrazarse de cura, mientras su mujer recurrió al disfraz de calavera.

Zoe Saldana View this post on Instagram A post shared by Zoe Saldana (@zoesaldana) La actriz, sus hijos y su marido se han disfrazado de sus personajes favoritas del momento. Aunque no en armonía, todos han atemorizado con sus disfraces.

