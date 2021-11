Con estilo Gtres Lara apostó por este precioso vestido estilo boho para enseñar las botas de la firma Carmela Shoes. ¡Estaba guapísima!

Vaya corte Gtres Adiós a su larga melena: en la presentación, Lara presumió de lo bien que le queda llevar el pelo más corto, a la altura de los hombros.

Lara Álvarez, triunfadora Gtres A los éxitos en tele, se suma el que tiene como imagen de firmas que buscan a la mujer de moda y poderosa influencer: ¡dos millones de seguidores!

Feliz sin novio Gtres Nunca ha entendido que se relacione su felicidad con tener pareja: “Mi vida está llena de amor en muchos sentidos”, recuerda quien presume en redes de sus padres, su hermano y Choco y Lúa, su familia perruna.

Cañera Gtres Así define Lara Álvarez su estilo de vida, porque no para. Y cuenta que esto, junto a deporte y una cuidada alimentación, es parte de la receta para estar tan guapa.

En calma Jesus Briones ¿Su truco para lucir así de radiante? Lara contrarresta el estrés buscando ratos para estar en calma en la naturaleza, asegura que busca estar “equilibrada”.

