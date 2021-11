Adara y Rodri se declaran su amor públicamente View this post on Instagram A post shared by ADARA MOLINERO (@adara_molinero) La concursante de 'La casa fuerte' ha compartido una imagen de su reencuentro en televisión con el que fuera (o es) su pareja, Rodri Fuertes. "Mi Rodri, te amo", ha escrito junto a las románticas imágenes de su reencuentro. "Y yo mucho más a ti ♥️ a tope ♥️", ha escrito el empresario junto a la imagen.

Raquel Mosquera presume de su amistad con Ana María Aldón View this post on Instagram A post shared by Raquel Mosquera (@raquelmosqueram) Las dos tienen una persona en común Rocío Jurado. La peluquera se convirtió en la mujer del primer marido de la cantante, Pedro Carrasco y la empresaria es la actual mujer de su segundo marido, José Ortega Cano. Ellas han demostrado que han conectado muy bien.

Ana Boyer y Sandra Gago, las mejores fans de sus maridos View this post on Instagram A post shared by Sandra Gago (@sandragago_) Las dos se encuentran en Tenerife apoyando a su maridos, Fernando Verdasco y Feliciano López y aprovechan las maravillosas puestas de sol de la isla para compartir estas fotografías tan entrañables juntas.

Ana Millán celebra su 48 cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Ana MiLán (@byanamilan) La actriz ha compartido una imagen soplando las velas de la tarde de su cumpleaños y mostrándose de lo más agradecida por la vida que tiene.

Elena Furiase, amor puro amor View this post on Instagram A post shared by Elena Furiase (@elenafuriase) La actriz ha compartido una imagen de lo más entrañable con su marido Gonzalo Sierra en la que aparecen de lo más enamorados el día de su boda dándose un beso de película.

