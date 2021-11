View this post on Instagram A post shared by SOFIA💫 (@sofia_suescun) Sofía Suescun cambia radicalmente de look La influencer ha sorprendido a sus seguidores al compartir una serie de instantáneas y vídeos en los que deja atrás su larga cabellera para abrazar una melena con un corte bob tintada de rosa. Sin embargo, tras el shock inicial, ha explicado que se trata de una peluca, lo más probable, para protagonizar alguna sesión de fotos. "Tranquilidad... es una peluca. Perdón por los que os habéis hecho ilusiones, pero mi melena XXL para siempre", señala. Aunque sea puntual, ¿qué os parece su nueva imagen?

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón recuerda a su hijo Día triste para Ana Obregón. La actriz y presentadora se ha hecho eco a través de sus redes sociales de una dolorosa realidad: hace un año y medio que falleció su único hijo, Aless Lequio. “Dime por favor donde no estás”, exige rota de dolor la artista junto a una fotografía en la que aparece el joven empresario dándole un beso.

View this post on Instagram A post shared by Paz Padilla (@paz_padilla) Paz Padilla, feliz entre pirámides Al mismo tiempo que se anuncia que volverá a presentar las Campanadas de Telecinco junto a Carlos Sobera, Paz Padilla no deja de compartir fotografías de su viaje a Egipto. Con ella ha estado su hija, Anna Ferrer, junto a la que ha visitado algunas de las maravillas ubicadas en la capital de los faraones, Luxor. En su periplo por el país africano ha hecho de todo, desde un crucero por el Nilo hasta visitar el templo de Abu Simbel. “Es increíble que estamos dentro de una pirámide. Lo bien conservada que está”, comenta la polifacética artista.

View this post on Instagram A post shared by Anabel Pantoja (@anabelpantoja00) Anabel Pantoja, la mejor sorpresa para Belén Esteban A la celebración del cumpleaños de Belén Esteban acudieron un sinfín de rostros conocidos. Entre ellos, algunos de sus compañeros de ‘Sálvame’. Pese a no vivir en la capital, quien no quiso perderse la fiesta fue Anabel Pantoja, que acudió por sorpresa a la discoteca madrileña donde se celebró el animado evento. “Le voy a dar una sorpresa a Belén, ella no sabe que estoy aquí”, afirmaba la sobrina de Isabel Pantoja en sus Stories. El encuentro fue muy emotivo, fundiéndose ambas en un fuerte abrazo.

View this post on Instagram A post shared by Britney Spears (@britneyspears) Britney Spears celebra su libertad Tras pasar 13 años bajo la tutela de su padre, la cantante ha conseguido que la jueza que llevaba su caso haya fallado a su favor para volver a coger las riendas de su vida. “¡Finalmente libre!”, dice la estadounidense a través de sus redes sociales. Una feliz noticia que han celebrado también sus fieles seguidores. “¡¡¡Dios mío, amo tanto a mis fans que es una locura ❤️!!! ¡Creo que voy a llorar el resto del día! El mejor día de todos. Alabado sea Dios”, añade en su cuenta de Twitter al comentar un vídeo en que aparece un grupo de personas celebrando la dicha.

Instagram Stories Rocío Flores se somete a un nuevo tratamiento estético Orgullosa con el resultado, la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco ha compartido un vídeo en el que muestra todo el proceso del tratamiento al que se ha sometido “para reducir, tonificar y moldear" su figura. Se trata de una novedosa máquina que reactiva el mecanismo celular a través de un masaje en aquellas zonas “más rebeldes” que se quieran mejorar. Por ello, también hemos podido ver como la especialista masajeaba con fuerza la zona de su trasero.

Instagram Stories Kiko Matamoros y Marta López se van de cena Pese a los rumores de crisis a los que han tenido que hacer frente en los últimos días, el colaborador y su novia han acercado posturas y vuelven a estar tan enamorados como siempre. Buena prueba de ello es que han compartido un vídeo en el que aparecen muy acaramelados antes de disfrutar de una agradable velada junto a los hijos del mediático contertulio de ‘Sálvame’.

View this post on Instagram A post shared by Ana_Obregon Oficial (@ana_obregon_oficial) Ana Obregón nunca más volverá a celebrar la Navidad Tras finalizar la grabación de la promo de Navidad de RTVE, la polifacética artista ha echado mano de sus redes sociales para reflexionar sobre la paradoja de que nunca más va a volver a celebrar este día tan importante en el calendario. El motivo: la ausencia de su hijo Aless.

View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) Soraya lanza un poderoso mensaje sobre la maternidad La cantante se ha animado a hacer balance de los 20 primeros días desde la llegada al mundo de su segunda hija, Olivia. En su reflexión, la extremeña reconoce que no todo es de color de rosa y recuerda que las madres y los padres, durante esa etapa de sus vidas, necesitan más comprensión y empatía por parte de la gente que está a su alrededor. “Más atenciones, más detalles para ellos, más tacto”, indica.

View this post on Instagram A post shared by Tamara Gorro (@tamara_gorro) Tamara Gorro se desnuda ante una feliz noticia La ‘influencer’, que acaba de alcanzar los dos millones de seguidores en Instagram, ha decidido agradecer el apoyo de sus fans protagonizando un estético posado como Dios la trajo al mundo. “No es el número, no es la cantidad, es la calidad. Dos millones de personas que están a tu lado para lo bueno, celebrar y reír. Dos millones de personas que están a tu lado en lo malo, te escuchan, ayudan y aconsejan”, valora la mujer de Ezequiel Garay.

La hija de David Otero hace sus pinitos como fotógrafa View this post on Instagram A post shared by David Otero (@davidoteromusic) El cantante ha mostrado qué es lo que sucede cuando su hija pequeña le quita la cámara, y es que hace fotografías como una verdadera profesional.

Violeta Mangriñán y su romántica confesión sobre Fabio View this post on Instagram A post shared by Violeta (@violeta_mangrinyan) La 'influencer' ha dejado claro que su chico es "su todo", y es que cada vez están más unidos y más enamorados. Un sentimiento del que no dudan en presumir a través de sus redes sociales.

Kirs Jenner y su romántica felicitación a Corey Gamble View this post on Instagram A post shared by Kris Jenner (@krisjenner) "Eres el mejor compañero, amigo, confidente, aficionado a los viajes, terapeuta, solucionador de problemas...", ha comenzado explicando la madre de Kim Kardashian. La influencer ha desvelado que su chico es el hombre más maravilloso. "Eres una parte muy especial de mi corazón y mi alma y te quiero mucho", ha indicado. Sin duda, una romántica forma de felicitarle por su cumpleaños.

Carlos Sobera le canta al amor View this post on Instagram A post shared by Carlos Sobera (@carlossobera) Durante uno de los rodajes de 'First Date' el presentador ha decidido parar para grabarse con su móvil y cantarle al amor, y es que él tiene claro que sin eso no hay nada.

Marta López Álamo muestra lo que tiene en su nevera Instagram La novia de Kiko Matamoros ha dejado muy sorprendidos a sus seguidores al desvelar los alimentos que tiene en su nevera. "Básicamente tengo bebidas y fruta" . La modelo ha enseñado los tápers en los que guarda la comida semanal con la que afronta el día a día.

Jesús y su romántico mensaje a Marina View this post on Instagram A post shared by 𝗝𝗲𝘀𝘂́𝘀 𝗦𝗮́𝗻𝗰𝗵𝗲𝘇 𝗦𝗲𝗱𝗮 (@jesuseda) A pesar de que tras 'LUT' él le fue infiel a su pareja, ambos han demostrado que entre los dos sigue existiendo un gran amor, y es que parecen haber conseguido superar todos sus baches.

La pequeña de Gianluca ya tiene coche View this post on Instagram A post shared by Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) La pareja celebró hace poco el primer cumpleaños de su hija y ahora han sorprendido a sus seguidores mostrando cómo la pequeña ya tiene su propio coche.

El mensaje encubierto de Rodri a Adara View this post on Instagram A post shared by Rodri Fuertes Puch (@rodrifuertespuch) Adara Molinero se juega volver a entrar en 'Secret Story' como repescada y mientras esto ocurre él ha decidido confesar que se encuentra muy feliz, aunque "echando de menos".

Belén Esteban, feliz tras conocer a Pepe Reina View this post on Instagram A post shared by Belén Esteban (@belenestebanmenendez) La colaboradora no puede estar más feliz después de haber conocido a Pepe Reina, y es que la colaboradora es una gran admiradora del futbolista.

Laura Matamoros presume de tripita View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros ha posado de perfil para mostrar lo mucho que ha crecido su barriguita de embarazada, y es que ya queda muy poco para que pueda tener entre sus brazos a su pequeño.

Las influencers se van de viaje View this post on Instagram A post shared by Aida Domenech (@dulceida) Marta Lozano ha convocado a todas sus amigas para disfrutar de un viaje para promocionar su marca de belleza. A la escapada no han faltado, Mari Tere, María Pombo, Marta Pombo, Laura Matamoros, Dulceida o Laura Escanes.

Antonella presume de marido en París View this post on Instagram A post shared by Antonela Roccuzzo (@antonelaroccuzzo) Desde la mudanza del matrimonio a París tras el fichaje de Leo Messi por el Paris Saint‑Germain FC , la pareja vive una constante luna de miel en la ciudad del amor. Desde ahí la argentina ha compartido una imagen de lo más romántica con la Torre Eifel de fondo.

Isabe Jiménez presume de"novio" View this post on Instagram A post shared by Isabel Jiménez (@isabeljimenezt5) La presentadora de Informativos Telecinco ha compartido una imagen junto a su chico. La pareja ha aprovechado para tener una cita romántica, siempre necesaria, con dos hijos. Isabel intenta mantener viva la llama parados y qué mejor que con un paseo abrazados por las calles de Madrid.

Rosalía anuncia temazo View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt) La cantante más exitosa de nuestro país anuncia la llegada de un nuevo tema junto a otro de los artistas del momento, The Weeknd. "La fama" será la canción del año. Todo un bombazo a ritmo de bachata que es solo un aperitivo del tercer álbum de la española y supone el debut del cantante cantando en castellano. ¡Estamos deseando que llegue el 11 de noviembre!

View this post on Instagram A post shared by CristiPedroche🦋 (@cristipedroche) La colaboradora de televisión se encuentra de viaje en Turquía donde ha visitado la capital y otras zonas del país donde ha aprovechado para conocer la cultura, además de disfrutar de la gastronomía local.

Miguel Ángel Muñoz y su cariñoso mensaje a su Tata View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Muñoz (@miguelamunoz) El actor ha celebrado que su Tata cumple 97 años. Un momento muy especial para él, y es que ambos están muy unidos. Ahora, Miguel Ángel espera poder seguir celebrando muchos más cumpleaños junto a ella.

Yoli y su pasión por la purpurina View this post on Instagram A post shared by Y♡landa (@loveyolii_) La ex gran hermana ha reconocido que ella para ser feliz necesita un poco de purpurina. Sobre todo si su plan es ir a un festival, y es que no concibe acudir sin un poco de brilli brilli.

Oriana Marzoli viaja a Milán View this post on Instagram A post shared by ORIANA MARZOLI 🦋 (@orianagonzalezmarzoli) La influencer ha dejado claro en más de una ocasión que se siente muy unida a Italia, y es que le encanta poder viajar a este país. Ahora, ha aprovechado para hacer un viaje a Milán.

Verónica Romero, amante de los animales View this post on Instagram A post shared by Veronica Romero - Vero (@veronica_romero_vero) La cantante ha compartido un bonito vídeo en el que se le ve dándole un beso a una burrita llamada Susanita. La artista ha mostrado lo feliz que se siente de pasar tiempo junto a ella, que está embarazada.

Gloria Camila se despide de su gran proyecto profesional View this post on Instagram A post shared by • GLORIA ORTEGA • (@gloriacamilaortega) La hija de José Ortega Cano ha escrito un bonito texto para despedirse de Cloe, el nombre del personaje que ha estado interpretando en la serie 'Dos vidas'. Una publicación donde ha aprovechado para hablar de lo especial que ha sido para ella este trabajo.

