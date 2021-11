La casa Gtres Paris y su churri escogieron la casa de su abuelo, Barron Hilton, para darse el 'sí, quiero'. Una casa con mucho valor sentimental, y donde cabían sin problema todos los invitados que por allí desfilaron.

El detalle Gtres Una pasarela central conectaba con la casa, ideal para tener intimidad y no revelar el vestido de Paris en ningún momento. Además, quisieron tener un detalle muy bonito: crear un logo con flores con la C y la P (de Carter y Paris) entrelazadas. Cómo no, la P era en rosa. La C, en blanco.

Para no andar Gtres Llegar con tacones a una boda es lo normal en las mujeres, pero cuando en la misma entrada hay una rampa infernal, la cosa se complica. Para que no tuvieran que caminar, los novios pusieron a disposición de los invitados unos carritos que les subían hasta la casa.

Las invitadas se la jugaron Gtres Viendo los modelitos de algunas de las invitadas, no sabemos si iban a una boda o una gala. Los brillis nos faltaron, desde luego.

Muy corto Gtres Hubo alguna que no se leyó los códigos de vestimenta: a una boda de tarde, ni cortos TAN cortos ni tocados. ¡Qué cuadro!

El toque influencer Gtres Paris tiene muchos amigos a lo largo y ancho del mundo, y entre ellos hay muchas celebridades de las redes sociales y del mundo de la moda, como Bryan Boy, que rebajó sus estilismos estridentes y se plantó un sencillo esmoquin.

Muchos empresarios Gtres Como no podía ser de otra forma, en una boda de ricos no pueden faltar los compromisos con empresarios. La fundadora de la marca de belleza U Beauty, Tina Chen, aceptó la invitación... y se plantó un vestidazo fucsia. Discretita.

¡Horror! Gtres No, el vestido no es feo, pero esta invitada arriesgó, y mucho, con un vestido de este color, muy cercano al blanco. ¿NO sabe que a una boda no se puede ir de blanco, como la novia, ni de negro, que es el color de los funerales?

