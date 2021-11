Estuvo en MYHYV Mediaset Puede que te sonara su cara cuando la viste en 'La isla de las tentaciones', y es que si eres seguidor de los programas de Mediaset, sabrás que stuvo hace tiempo en MYHYV. Por aquel entonces estaba mucho más jovencita, aunque sólo tiene 27 años.

Pretendió a David Soto Mediaset Ella y Simona (GH) fueron las elegidas por David para pretenderle, y aunque acabaron liados, ella decidió marcharse del programa cuando encontró a un chico fuera que le hizo tilín..

¿De dónde es? View this post on Instagram A post shared by Diriany Isabel (@dirianyisabel) Aunque tiene acento canario, porque es donde ha vivido mucho tiempo, realmente es natural de Venezuela. No cambia las islas por nada, pero vive a caballo entre Tenerife, Marbella y Madrid

¿En qué trabaja? View this post on Instagram A post shared by Diriany Isabel (@dirianyisabel) Antes de marcharse a República Dominicana para conquistar a un chico, su ocupación era camarera. Su nombre, pro cierto, es compuesto (una costumbre muy latinoamericana): Diriany Isabel.

Su 'guilty pleasure' View this post on Instagram A post shared by Diriany Isabel (@dirianyisabel) Aunque Diriany es guapísima, y salta a la vista, está claro que ha sucumbido a los encantos de los rellenos: sus labios han engordado desde que se diera a conocer en 'MYHYV'...

Lo que más el gusta View this post on Instagram A post shared by Diriany Isabel (@dirianyisabel) Siendo latinoamericana y viviendo en Tenerife, está claro que una de las cosas que más le gusta es el sol y la playa o, en su defecto, la piscina. Su Instagram, en el que por cierto ya acumula más de 130.000 seguidores (y subiendo como la espuma), está plagado de fotos como esta, sola o con amigas.

Disfrutona View this post on Instagram A post shared by Diriany Isabel (@dirianyisabel) Siempre que su tiempo se lo permite, le encanta salir de fiesta a tomarse unas copitas con amigas o a cenar, como a todo hijo de vecino. Eso sí, con los modelitos lo da todo. ¡No se puede ser más sexy!

Chica fit View this post on Instagram A post shared by Diriany Isabel (@dirianyisabel) A pesar de todo, Diriany es una chica de lo más sana, y no dice que no a una ensaladita cuando sale a comer por ahí... como tampoco dice que no a un buen vinito. ¡Se llama compensar...!

