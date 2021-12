La gran lección de Gisele Bündchen View this post on Instagram A post shared by Gisele Bündchen (@gisele) La modelo brasileña se encontraba paseando por la playa con su perrito cuando entre unas redes de pesca se encontró a una tortuga atrapada entre ellas. La pobre estaba agotada de tanto luchar para liberarse, ella no se lo pensó dos veces y la salvo, devolviéndola a su hábitat. Gisele llama a reflexionar sobre lo que estamos haciendo por el planeta y nuestra manera de ayudar a cambiar las cosas.

Elsa Pataky continúa su periplo por Europa View this post on Instagram A post shared by Elsa Pataky (@elsapatakyconfidential) Después de haber aterrizado en Sevilla, Elsa Pataky no ha parado de viajar, Praga, Madrid, Venecia...y ahora Roma. La actriz está aprovechando al máximo su estancia en Europa.

Juana Acosta cumple un sueño View this post on Instagram A post shared by Juana Acosta (@juana_acosta) La actriz colombiana cumple un sueño y homenajea a su padre subiéndose a un escenario para volver a bailar, algo que no hacía hace 30 años. A diferencia de su hermana Valentina, bailarina profesional, ella se ha enfocado más a la interpretación.

Cayaman luce abs View this post on Instagram A post shared by Can Yaman (@canyaman) El actor de telenovelas turcas nos vuelve a dejar sin palabras con sus sugerentes posados en redes sociales en los que presume de pectorales y abdominales.

Lara y Hugo viajan a Disney View this post on Instagram A post shared by Lara T. 🐼 (@laratronti) La pareja más bonita de 'La isla de las tentaciones' y una de las pocas que continúan hoy en día su sólida relación han viajado a uno de los parques temáticos más mágicos: Disneyland Paris, desde donde han compartido las imágenes más entrañables.

Ana Rosa Quintana reaparece radiante View this post on Instagram A post shared by @anarosaquintana Después de varias semanas de ausencia recuperándose del cáncer de mama con el que vuelve a luchar, la Reina de las mañana ha vuelto a la vida pública con esta imagen en la que agradece el último premio a su trayectoria profesional.

Miguel Ángel Silvestre presume de sus "princesas" View this post on Instagram A post shared by Miguel Angel Silvestre (@miguelangelsilvestre) El actor es uno de los solteros de oro de nuestro país y aunque suele acudir solo a los actos sociales, esta vez ha decidido ir junto a su hermana y su madre. Con ellas presume de lo más orgullo en sus redes sociales.

La romántica declaración de Escassi View this post on Instagram A post shared by Alvaro Escassi (@alvaroescassioficial) Después de que saltase a la luz su romance, la pareja formada por la modelo María José Suárez y el jinete Álvaro Muñoz Escassi no han dejado de gritar su amor a los cuatro vientos. Ahora ha sido el jinete el que ha declarado su amor a la modelo con la que confiesa que sin ella no puede vivir.

Jesús Castro y su gran deseo View this post on Instagram A post shared by Jesús Castro (@jesuscastroactor) El actor ha reconocido que está deseando que comiencen las vacaciones para poder volver a casa y disfrutar de más tiempo junto a su familia.

Dani Rovira ya va por la tercera View this post on Instagram A post shared by Dani Rovira (@danirovira) El humorista ha compartido una publicación con sus seguidores con las que anuncia que ya se ha vacunado por tercera vez junto a su "enfermera favorita".

Kate Hudson: así da la bienvenida a diciembre View this post on Instagram A post shared by Kate Hudson (@katehudson) La actriz ha rescatado una fotografía suya de navidades pasadas para expresar cómo se siente ahora que ya comienza la cuenta atrás para la Navidad de este año.

Laura Escanes y los efectos secundarios de la vacuna Instagram La mujer de Risto Mejide ya se ha puesto la segunda vacuna contra el coronavirus y ha sufrido uno de los efectos secundarios que puede producir: la fiebre. Aunque ha reconocido que ya se encuentra mucho mejor.

Adara se somete a un nuevo retoque estético Instagram Lo primero que ha hecho la ex concursante de 'Secret Story' tras salir de la casa de los secretos ha sido ir a una clínica estética para retocarse la frente y evitar "las primeras arruguitas" así como retocarse las ojeras.

Sofía Cristo muestra su nuevo tatuaje View this post on Instagram A post shared by S O F I A 🦄 C R I S T O (@sofiacristo_cristo) La Dj ha confesado estar muy feliz tras haber podido ver finalizado un tatuaje muy especial que se ha querido hacer en su cuerpo. En concreto, se trata de una Virgen que quiere llevar siempre con ella.

Verdeliss se compara con un muñeco de nieve View this post on Instagram A post shared by verdeliss (@verdeliss) La 'influencer' ha compartido una divertida fotografía en la que aparece posando junto a un muñeco de nieve y ha reconocido que seguro que ambos tienen los mismo dolores de espalda.

Camila Cabello se 'venga' de su mascota View this post on Instagram A post shared by camila (@camila_cabello) La cantante, cansada de que su perro le despierte cuando ella está dormida, ha decidido hacerle lo mismo a él, aunque rápidamente se ha arrepentido y ha terminado pidiéndole perdón.

Soraya y su original gorro View this post on Instagram A post shared by SORAYA ARNELAS (@soraya82) La cantante ha conquistado a sus seguidores posando con un original gorro negro que parece muy calentito e ideal para esta época del año.

Maluma y su sensual posado desnudo View this post on Instagram A post shared by MALUMA (@maluma) El cantante ha sorprendido a sus seguidores posando sin nada de ropa y tapado únicamente por un sombrero. Además, ha advertido que cuando llegue a los 100M de seguidores posa sin el sombrero.

Alexia Rivas presume del "amor de sus amores" View this post on Instagram A post shared by ALEXIA RIVAS SERRANO (@alexiaarivas) La colaboradora ha compartido una bonita fotografía junto a su mascota en la que aparece dándole un gran beso, y es que para ella él es el gran amor de su vida.

Laura Matamoros y sus fotografías favoritas con Benji View this post on Instagram A post shared by Laura Matamoros (@_lmflores) La hija de Kiko Matamoros ha compartido unas bonitas fotografías con Benji, y ha compartido algunas de sus favoritas.

Paris Hilton celebra su primer aniversario de bodas View this post on Instagram A post shared by Paris Hilton (@parishilton) La empresaria ha recuperado algunas fotografías de su enlace para desvelar lo feliz que se siente al poder celebrar que ya ha pasado un mes desde ese gran día.

María Castro y su tierna fotografía de pequeña View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) La actriz ha compartido una tierna imagen de ella de cuando era pequeña para celebrar que ha cumplido 40 años. Un día muy especial en el que pasa por diferentes estados de ánimo.

Iván González presume de abdominales View this post on Instagram A post shared by IVÁN GONZÁLEZ (@ivangoonzalez_) El ex tronista ha compartido unas fotografías en las que aparece sin camiseta y con las que ha mostrado que se encuentra completamente en forma.

Hugo Paz y su bonito mensaje a su chica View this post on Instagram A post shared by ⚡️ ʜᴜɢᴏ ᴘᴀᴢ ⚡️ (@hugopaz4) Hugo Paz ha querido felicitar a Marina dedicándole unas bonitas palabras para celebrar que hace un año que comenzaron su relación.

Ricky Martin presume de cuerpazo View this post on Instagram A post shared by Ricky Martin (@ricky_martin) El cantante ha compartido una instantánea sin camiseta con la que ha conseguido revolucionar a sus seguidores para anunciar que ya se encuentra en Miami.

Aitana ya tiene su árbol de Navidad View this post on Instagram A post shared by AITANA (@aitanax) La cantante ha compartido una fotografía para mostrar que ya ha puesto su gran árbol de Navidad, el cual ha decidido decorar con numerosas mariposas.

Jon Kortajarena y su mensaje más profundo View this post on Instagram A post shared by Jon Kortajarena (@kortajarenajon) El modelo ha reconocido que a veces al verse no tiene claro quién es. Sin embargo, y es que no deja de cuestionarse a sí mismo para aprender a conocerse bien.

Pablo Alborán desvela el momento más ridículo que ha vivido View this post on Instagram A post shared by Pablo Alborán (@pabloalboran) El cantante se ha sincerado con sus seguidores confesando que ha vivido un momento muy surrealista, y es que parece que decidió defender a su mascota después de ver cómo algunos perros le ladraban "mal". "No entiendo por qué mi perro no les devuelve el ladrido y he decidido ladrarle yo. Lo peor es que me han pillado", ha terminado reconociendo.

