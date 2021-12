Con muelle privado TopTealRealEstateReals.com La mansión que Joe Pesci tiene la venta en Nueva Jersey por 5,7 millones de euros es una propiedad espectacular a la que no le falta detalle: repartidos en 670 metros cuadrados dispone de ocho habitaciones y ocho cuartos de baño, spa, piscina, muelle privado, dos plazas de garaje, parking para invitados…



Cocina abierta TopTealRealEstateReals.com Una gran isleta central donde preparar comidas o incluso comer, preside esta cocina abierta en la que predomina el color blanco. Y a su derecha está el comedor.

Un comedor con vistas TopTealRealEstateReals.com Una mesa redonda preside la zona de comedor que dispone de unos grandes ventanales que se abren al exterior.

Entrada acogedora TopTealRealEstateReals.com Nada más entrar, un vestíbulo con sofás, mesa y hasta una vitrina da paso a una escalera curva, al fondo, que da acceso a la habitaciones superiores; también tiene ascensor.

Frente al mar TopTealRealEstateReals.com La maravillosa mansión cuenta con spa, piscina y una amplia terraza que da directamente al mar, con su muelle privado. Está situada en la isla barrera de Lavallette, en Nueva Jersey, se encuentra totalmente vallada y cuenta con dos plazas de garaje y parking para los invitados.

Una sala de entretenimiento TopTealRealEstateReals.com La propiedad dispone de un amplio salón destinado al ocio con zona de descanso, televisión y máquinas de juego. Está decorado con carteles de películas antiguas.

Amante de la música TopTealRealEstateReals.com Los carteles de películas antiguas ilustran las paredes de esta zona de relax en el que también hay varios instrumentos musicales.

Predomina el blanco y el gris TopTealRealEstateReals.com En la propiedad de Joe Pesci en Nueva Jersey predominan los tonos cálidos: el blanco aporta luminosidad a la estancia.

