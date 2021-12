Espectacular TopTealRealEstateReals.com La mansión está situada en uno de los barrios más lujosos de Beverly Hills, con seguridad las 24 horas del día y mucha privacidad. Por el momento, el músico y productor canadiense está de alquiler y paga más de 20.000 euros al mes.

Con vistas TopTealRealEstateReals.com El salón es muy amplio, ideal para que invite a todos sus colegas. Además, tiene acceso directo a una de las piscinas.

De mármol TopTealRealEstateReals.com La cocina, con una impresionante isleta central, tiene hasta obras de arte en sus paredes. La estancia es moderna, funcional y con electrodomésticos de última generación. Vamos, un sueño para cualquier cocinillas.

Cama XXL TopTealRealEstateReals.com Los siete dormitorios de la casa tienen baño propio y grandes ventanales para que entre luz natural. En las noches de invierno se puede encender la chimenea.

¡Menudas dimensiones! TopTealRealEstateReals.com Drake no va a tener que guardar la ropa de invierno cuando llegue el verano, y viceversa. Con este súper vestidor, se puede ahorrar perfectamente esa latosa tarea que hacemos el resto de los mortales.

Para relajarse TopTealRealEstateReals.com Los baños son de mármol y cuentan con bañeras-camas para tumbarse después de un día largo. ¡Menuda envidia insana!

Una bodega impresionante La casa cuenta con varios comedores para que el músico disfrute de compañía alrededor de la mesa. Uno de ellos está integrado en el salón y otro está situado en una bodega con más de 2.000 botellas de vino.

En pantalla grande TopTealRealEstateReals.com El artista podrá disfrutar del cine en su propia casa. Al rapero le encanta tanto la tele como el séptimo arte. De hecho, es uno de los productores ejecutivos de ‘Euphoria’, una de las series mejor valoradas por crítica y público.

Para trabajar en casa TopTealRealEstateReals.com Si finalmente compra la casa, Drake podría disponer de este coqueto despacho para recibir visitas. La decoración es minimalista, tan sólo un cuadro colorido que seguro que vale una pasta.

Con historia TopTealRealEstateReals.com El patio interior de la casa está decorado con un olivo de más de un siglo de antigüedad. Le da un estilo muy zen a la propiedad.

Para refrescarse TopTealRealEstateReals.com Las dos piscinas en cascada son una maravilla. Tienen unas vistas alucinantes a la ciudad de Los Ángeles y tumbonas para descansar mientras se toman un mojito.

