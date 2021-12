Anna Padilla cambia de look View this post on Instagram A post shared by ANNA PADILLA (@annafpadilla) La hija de Paz Padilla ha compartido un vídeo en el que enseña su nuevo color de pelo. La joven ha pasado de unas discretas mechas rubias y a un corte long bob a una melena totalmente rubia con un corte que se acerca al pixie.

Maxi Iglesias declara su amor Stephanie Cayo View this post on Instagram A post shared by Maxi Iglesias (@maxi_iglesias) "El filósofo británico Francis Bacon dijo que la amistad duplica las alegrías y divide las angustias por la mitad.. Si "quien tiene un amigo tiene un tesoro" entonces... cuando es mucho más que una amiga... qué hay más que un tesoro?", ha escrito el actor español junto a varias instantáneas con la actriz mexicana.

La otra mitad de Madonna View this post on Instagram A post shared by Madonna (@madonna) La reina del pop ha compartido una imagen de lo más impactante en la que posa con su hija Lola y en las que las dos presumen de cuerpazo y pelazo.

Natalia celebra su cumpleaños View this post on Instagram A post shared by Natalia (@nataliaoficial) La triunfita reflexiona sobre lo rápido que ha pasado el último año que no sabe cómo ha podido cumplir 39 años. Reflexiona sobre todo lo que ha vivido y espera que sus últimos treinta sean inolvidables.

Las Pijitanas se reúnen View this post on Instagram A post shared by Alba Carrillo (@albacarrillooficial) Alba Carrillo, Estela Grande y Noemí Salazar se han reencontrado en una divertida fiesta en Madrid en la que no han faltado las risas, los bailes y los gestos de cariño.

