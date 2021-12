El lujoso viaje de Georgina para conocer a Papa Noel

Georgina Rodríguez viaja al Polo Norte View this post on Instagram A post shared by Georgina Rodríguez (@georginagio) La modelo española viaja en avión privado con toda su familia para conocer a Papá Noel. Embarazada de gemelas, la joven viaja con toda su tropa a un viaje de 'ensueño' como ella misma califica.

La reacción de las amigas de Laura Escanes cuando se enteraron que estaba con Risto View this post on Instagram A post shared by LAURA ESCANES (@lauraescanes) La creadora de contenido ha compartido un divertido vídeo en el que muestra cómo reaccionaron sus amigas cuando se enteraron de que se había liado con Risto y pensaban que tenían "la vida solucionada".

Esperadísimo reencuentro View this post on Instagram A post shared by Maria Castro (@maria_castro_jato) Amaia Salamanca, María Castro, Thai Blume y Xenia Tostado han tenido una agradable velada 15 años después de la emisión de la serie que las catapultó a la fama. "Sin ellas no hay paraíso!!!Es juntarme con vosotras y sentir como si no pasase el tiempo, pero sí la madurez de los años! Por favor… no deshagáis el grupo de whastapp!Por favor quedemos más…!Por favor, sigamos siendo las chicas del barrio, al menos en espíritu, por siempre!!!Cuánto por recordar… cuánto por reír… cuánto por llorar…. Cuánto!!!Qué bonito volver! Qué bonito!Os quiero!!!La Jessi estaría tan orgullosa de vosotras… aunque igual le costase reconocerlo!!!!#sintetasnohayparaiso".

View this post on Instagram A post shared by Noelia López (@noelopezv) La modelo está disfrutando de un viaje de lo más romántico con su chico a uno de los destinos europeos más deseados, la capital francesa. Noelia atraviesa un gran momento personal junto a su novio del que presume así de enamorada en redes sociales.

Kiko Rivera lanza su nuevo tema View this post on Instagram A post shared by Kiko Rivera (@riverakiko) El Dj ha anunciado que para Navidad tendrá una nueva canción con la que seguro que triunfa. Será en Nochebuena cuando salga su nuevo single.

